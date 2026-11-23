Infortunio Carnesecchi, tegola per l’Atalanta. Sarri perde il suo portiere a causa di una lesione al menisco che comporterà un intervento chirurgico

Brutte notizie in casa Atalanta proprio nel momento più intenso della stagione. Il problema fisico accusato da Marco Carnesecchi durante il riscaldamento precedente alla sfida contro l’Inter, che lo aveva già costretto al forfait dell’ultimo minuto prima del fischio d’inizio, si è rivelato più serio di un semplice affaticamento. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’estremo difensore classe 2000 hanno infatti evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, una diagnosi che impone il ricorso immediato alla chirurgia e rappresenta una pesante tegola per lo scacchiere tattico di Maurizio Sarri.

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Il comunicato ufficiale dell’Atalanta sull’esito degli esami

A fare piena chiarezza sul quadro clinico del portiere nerazzurro e sui tempi dell’operazione è stata la stessa società bergamasca attraverso una nota ufficiale diramata nelle ultime ore. Di seguito il testo integrale diffuso dal club orobico:

«Il calciatore Marco Carnesecchi, in seguito all’infortunio rimediato nel pre partita di Atalanta-Inter, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore nella giornata di domani si sottoporrà a intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione».

Operazione domani e scelte obbligate tra Conference League e Serie A

Come stabilito dallo staff medico orobico, Carnesecchi entrerà in sala operatoria già nella giornata di domani, martedì 24 novembre, per sottoporsi all’intervento chirurgico di regolarizzazione del menisco. Soltanto al termine della procedura sarà possibile definire con esattezza i tempi di recupero e impostare il successivo percorso riabilitativo, ma è già certo che Sarri dovrà fare a meno di uno dei suoi punti fermi per un periodo significativo.

Lo stop forzato del portiere classe 2000 arriva peraltro in uno snodo particolarmente fitto e delicato del calendario dell’Atalanta. A pochi giorni di distanza, infatti, i nerazzurri saranno chiamati a scendere in campo sul palcoscenico europeo nella sfida di Conference League contro il Borac Banja Luka, appuntamento fondamentale per consolidare le ambizioni internazionali del club, prima di rituffarsi in un ciclo di gare ravvicinate in Serie A. Per l’allenatore bergamasco si apre così una fase di gestione emergenziale tra i pali, con la necessità di ridisegnare rapidamente le gerarchie difensive e affidarsi alle alternative presenti in rosa per non perdere terreno su nessuno dei due fronti.