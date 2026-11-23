Infortunio Vergara, arriva il comunicato ufficiale del Napoli dopo gli esami strumentali: confermata una lesione di alto grado alla coscia sinistra. Rischia uno stop di circa tre mesi

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Vergara. Il centrocampista azzurro, costretto ad abbandonare il campo durante la partita contro il Torino, ha riportato un grave infortunio muscolare che potrebbe tenerlo lontano dai terreni di gioco per diversi mesi.

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Gli accertamenti effettuati nella mattinata di oggi presso il Pineta Grande Hospital hanno infatti evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Una diagnosi che conferma le preoccupazioni emerse immediatamente dopo l’uscita dal campo del giocatore.

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Napoli, infortunio Vergara: cosa è successo contro il Torino

Il problema fisico è arrivato nelle prime battute della sfida disputata sabato sera contro il Torino, vinta dal Napoli per 1-0 grazie alla rete di Scott McTominay.

Vergara ha accusato un dolore muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena 13 minuti. Al suo posto è entrato Kevin De Bruyne, chiamato a sostituire il compagno nel centrocampo azzurro.

Le condizioni del calciatore avevano immediatamente destato preoccupazione, considerando la zona interessata dall’infortunio e la necessità di procedere con accertamenti approfonditi.

Napoli, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Antonio Vergara

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Napoli ha comunicato l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il giocatore.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI – «Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo».

La società ha dunque confermato la gravità del problema muscolare, specificando che il centrocampista ha già cominciato il percorso di recupero.

Infortunio Vergara, quanto resterà fuori? Rientro possibile a fine febbraio

La principale preoccupazione riguarda adesso i tempi di recupero di Antonio Vergara.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista rischia di rimanere indisponibile per circa tre mesi, con un possibile ritorno in campo soltanto alla fine di febbraio 2027.

Il suo 2026 agonistico sarebbe quindi già concluso, mentre l’effettiva data del rientro dipenderà dall’evoluzione del percorso riabilitativo e dalle risposte del giocatore alle terapie.

Si tratta di un’assenza potenzialmente importante per il Napoli di Massimiliano Allegri, chiamato ad affrontare una fase della stagione particolarmente intensa tra campionato e impegni europei.

Lo staff medico seguirà l’evoluzione delle condizioni di Vergara nelle prossime settimane, con l’obiettivo di favorire un recupero completo senza accelerare eccessivamente i tempi.

Per il momento, dunque, nessuna data ufficiale per il ritorno in campo, ma la prospettiva di uno stop prolungato rappresenta una tegola significativa per la formazione azzurra.