Torino, retroscena sull’esclusione di Ricardo Rodriguez dalla trasferta contro il Napoli: decisione arrivata dalla società dopo quanto accaduto durante gli impegni con la Svizzera

Un’esclusione inattesa, che nasconde un vero e proprio caso interno al Torino. L’assenza di Ricardo Rodriguez dalla lista dei convocati per la sfida contro il Napoli non sarebbe stata determinata da problemi fisici o da una scelta tecnica di Ignazio Abate, ma da una precisa decisione della società granata.

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore svizzero sarebbe stato escluso per motivi disciplinari, legati alla gestione del suo recente infortunio e alla decisione di rispondere alla convocazione della Nazionale.

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Torino, Abate chiarisce l’esclusione di Rodriguez: la decisione arriva dall’alto

A sorprendere è stata soprattutto la mancata convocazione del difensore, che dopo gli impegni internazionali aveva dichiarato di sentirsi bene ed era considerato disponibile per la trasferta del Maradona.

Nel postpartita, Abate ha chiarito di non essere stato lui a decidere l’esclusione.

«Rodriguez? È una questione su cui non ho potere decisionale».

Parole che hanno immediatamente alimentato interrogativi sulla situazione del giocatore e sui rapporti con la dirigenza.

Torino, il caso Rodriguez nasce dall’infortunio e dalla convocazione della Svizzera

Per comprendere quanto accaduto bisogna tornare alle settimane precedenti. Rodriguez aveva riportato un problema muscolare prima della partita contro il Monza, saltando successivamente anche gli incontri con Como, Frosinone e Lecce.

Alla vigilia della sfida contro i salentini, Abate aveva spiegato:

«Rodriguez non sarà convocato per la partita col Lecce, ha quasi terminato il suo programma di recupero, gli manca l’ultimo step, si sta valutando con la società».

Nonostante il recupero non fosse ancora completato con il Torino, il difensore ha risposto alla convocazione della Svizzera, decidendo di restare con la selezione nazionale.

Una scelta che, secondo Tuttosport, sarebbe stata interpretata dalla società granata come una mancanza di rispetto nei confronti del club e dei compagni.

Torino, Rodriguez punito per le presenze in Nazionale: cosa succederà adesso?

A complicare ulteriormente la situazione sarebbe stata la decisione di Rodriguez di scendere in campo con la Svizzera, disputando due brevi spezzoni di partita: uno di appena 22 secondi e un altro di 18 minuti.

L’obiettivo del giocatore era raggiungere il prestigioso traguardo delle 150 presenze in Nazionale, ma il Torino si sarebbe aspettato un suo rientro anticipato per completare il programma di recupero.

Da qui la scelta di escluderlo dalla trasferta contro il Napoli, come provvedimento disciplinare.

La situazione, comunque, potrebbe risolversi rapidamente. Sempre secondo Tuttosport, il difensore dovrebbe tornare regolarmente a disposizione dalla prossima giornata, quando il Torino affronterà la Lazio.

Resta da capire se il caso sarà definitivamente chiuso e se Abate potrà nuovamente contare sull’esperienza dello svizzero in un momento particolarmente delicato della stagione granata.