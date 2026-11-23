Champions League 2026/2027, la UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per la quinta giornata della League Phase: ecco chi dirigerà Manchester City-Napoli, Como-AEK Atene, PSG-Roma e Inter-Stoccarda

Tutto pronto per il ritorno della Champions League, che dopo la pausa per le Nazionali si prepara a vivere la quinta giornata della League Phase. Un turno particolarmente importante per le squadre italiane, impegnate in sfide che potrebbero incidere sulle possibilità di qualificazione alla fase successiva.

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La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali ufficiali delle gare in programma martedì 24 e mercoledì 25 novembre. Riflettori puntati soprattutto su Manchester City-Napoli, Como-AEK Atene, PSG-Roma e Inter-Stoccarda.

Champions League, Manchester City-Napoli: arbitra Kovács

Per la delicata trasferta inglese del Napoli, allenato da Massimiliano Allegri, la UEFA ha scelto il romeno István Kovács, arbitro di grande esperienza internazionale.

La squadra arbitrale completa:

Arbitro: István Kovács (Romania)

István Kovács (Romania) Assistenti: Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (Romania)

Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (Romania) Quarto uomo: Florin Andrei (Romania)

Florin Andrei (Romania) VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Tomasz Kwiatkowski (Polonia) AVAR: Dennis Higler (Paesi Bassi)

La sfida contro il Manchester City è in programma martedì 24 novembre alle ore 21:00.

Champions League, Como-AEK Atene: designazione spagnola

Per il Como di Cesc Fabregas, impegnato contro l’AEK Atene, la direzione della gara è stata affidata allo spagnolo Javier Alberola Rojas.

Questa la squadra arbitrale:

Arbitro: Javier Alberola Rojas (Spagna)

Javier Alberola Rojas (Spagna) Assistenti: Alfredo Rodríguez Moreno e Carlos Álvarez Fernández (Spagna)

Alfredo Rodríguez Moreno e Carlos Álvarez Fernández (Spagna) Quarto uomo: Víctor García Verdura (Spagna)

Víctor García Verdura (Spagna) VAR: Guillermo Cuadra Fernández (Spagna)

Guillermo Cuadra Fernández (Spagna) AVAR: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Anche questa partita si disputerà martedì 24 novembre, con calcio d’inizio alle ore 21:00.

Champions League, PSG-Roma: Nyberg dirige il big match di Parigi

Mercoledì 25 novembre sarà invece il turno della Roma, chiamata ad affrontare il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Per questa sfida, il designatore UEFA Roberto Rosetti ha scelto lo svedese Glenn Nyberg, già protagonista in questa edizione della competizione.

La designazione completa:

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)

Glenn Nyberg (Svezia) Assistenti: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (Svezia)

Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (Svezia) Quarto uomo: Adam Ladebäck (Svezia)

Adam Ladebäck (Svezia) VAR: Bastian Dankert (Germania)

Bastian Dankert (Germania) AVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Il match si giocherà alle 21:00, con i giallorossi chiamati a ottenere punti preziosi per migliorare la propria posizione nella classifica europea.

Champions League, Inter-Stoccarda: Letexier scelto per San Siro

Partita importante anche per l’Inter di Cristian Chivu, reduce dal rocambolesco 4-4 contro l’Atalanta in campionato.

I nerazzurri ospiteranno lo Stoccarda, avversario vicino in classifica, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo in Europa.

La UEFA ha affidato l’incontro al francese François Letexier.

Arbitro: François Letexier (Francia)

François Letexier (Francia) Assistenti: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (Francia)

Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (Francia) Quarto uomo: Romain Lissorgue (Francia)

Romain Lissorgue (Francia) VAR: Dennis Higler (Paesi Bassi)

Dennis Higler (Paesi Bassi) AVAR: Pol van Boekel (Paesi Bassi)

La partita è prevista per mercoledì 25 novembre alle ore 21:00.

Letexier ha già diretto Roma-Real Madrid e Atletico Madrid-Bayern Monaco in questa edizione della Champions League. Anche Nyberg vanta diversi precedenti stagionali, tra cui Napoli-Arsenal e Feyenoord-Inter.

Si annuncia dunque una settimana europea particolarmente intensa, con le quattro italiane chiamate a conquistare punti fondamentali per il proprio cammino in Champions League.