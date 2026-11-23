Infortunio Colombo, il Genoa perde l’attaccante a causa di una lesione del crociato. Stagione finita

L’entusiasmo per il prestigioso successo esterno maturato contro il Sassuolo lascia immediatamente spazio alla preoccupazione in casa Genoa. L’esito degli esami diagnostici effettuati nella giornata odierna su Lorenzo Colombo ha infatti confermato le sensazioni negative emerse a caldo, trasformando in realtà il peggiore degli scenari possibili per l’attaccante e per lo staff tecnico guidato da Daniele De Rossi. Il verdetto medico parla chiaro: il centravanti rossoblù ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, un infortunio grave che lo costringerà a un lungo stop lontano dai campi. L’episodio risale alle battute conclusive della vittoriosa trasferta emiliana terminata 2-0, quando il giocatore era stato costretto ad abbandonare prematuramente il terreno di gioco all’87’ tra l’apprensione generale della panchina ligure.

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Il comunicato ufficiale del Genoa sugli accertamenti clinici

A certificare la diagnosi e a chiarire i prossimi passaggi dell’iter sanitario è stato direttamente il club ligure, intervenuto attraverso una nota diramata sui propri canali ufficiali. Di seguito il testo integrale diffuso dalla società rossoblù:

«Genoa CFC comunica che gli accertamenti a cui è stato sottoposto il calciatore Lorenzo Colombo hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni l’attaccante verrà sottoposto alle necessarie consulenze per procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo».

Visite specialistiche e impatto sulle rotazioni offensive di De Rossi

Archiviata la fase diagnostica, l’agenda clinica di Colombo prevede ora un rapido giro di consulti specialistici, indispensabili per programmare tempi e modalità dell’intervento chirurgico ricostruttivo prima di avviare la riabilitazione. Dal punto di vista tecnico, l’assenza prolungata dell’attaccante rappresenta un ostacolo significativo per De Rossi, chiamato ora a ridisegnare le gerarchie e a gestire con ancora maggiore attenzione le energie del reparto avanzato nei prossimi impegni di Serie A. Il gruppo genoano si stringe intanto attorno al proprio compagno di squadra, pronto a sostenerlo nel percorso di recupero che lo attende nei prossimi mesi.