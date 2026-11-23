Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’AEK Atene

L’avventura europea del Como vive un nuovo snodo cruciale sul palcoscenico della Champions League. Alla vigilia del confronto contro l’AEK Atene, il tecnico spagnolo Cesc Fàbregas ha analizzato in conferenza stampa le insidie tattiche dell’incrocio continentale, invitando l’ambiente lariano a conservare equilibrio, lucidità e fedeltà ai propri principi di gioco senza lasciarsi schiacciare dalle pressioni esterne.

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L’insidia AEK Atene e la nuova dimensione spettacolare della Serie A

L’allenatore catalano non si fida affatto della formazione ellenica, già capace di mettere alle corde corazzate continentali: «È una squadra molto fisica, dominante e con una mentalità importante. Anche in Champions League è riuscita a creare problemi a grandi club come il Real Madrid. Dovremo essere bravi ed efficienti, perché ci aspetta una sfida impegnativa».

Nel tracciare il profilo della gara, Fàbregas ha poi allargato lo sguardo all’evoluzione tattica e arbitrale vissuta dal movimento italiano, elogiando la crescita qualitativa della Serie A: «Non siamo più davanti al calcio difensivo di una volta. Si sta andando in un’altra direzione e anche gli arbitri stanno contribuendo, lasciando giocare di più e interrompendo meno le partite. È una scelta che sta dando risultati molto positivi e che rende il campionato uno spettacolo incredibile. La Serie A sta diventando uno dei due o tre migliori tornei d’Europa».

Piedi per terra, zero pensieri di mercato e fiducia totale in Douvikas

Nonostante il brillante cammino percorso finora dal Como, il tecnico respinge qualsiasi etichetta da big, richiamando il gruppo alla calma e al lavoro quotidiano: «Non siamo favoriti. Siamo una società piccola, con un ambiente fantastico, e sappiamo bene quanto possiamo ancora migliorare. Questi ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, ma dobbiamo continuare a crescere. Non possiamo controllare quello che si dice all’esterno: possiamo soltanto gestire le emozioni e affrontare con tranquillità questa nuova esperienza».

Chiusura dedicata alle strategie invernali e all’attaccante greco Douvikas, chiamato a rispondere presente nei prossimi impegni ravvicinati visto il prolungato stop di Kean: «Non è il momento di parlare di gennaio, abbiamo ancora tante partite da affrontare. Douvikas dovrà farsi trovare pronto e gestire questa situazione. Ha una mentalità straordinaria, vuole sempre il meglio per la squadra ed è un guerriero. Siamo fortunati ad averlo con noi».