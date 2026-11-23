Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli di Champions League 2026/27

È tempo di vigilia europea per Manchester City e Napoli, pronte a sfidarsi nella quinta giornata della League Phase di Champions League. Dal centro sportivo dei Citizens, il tecnico Enzo Maresca — affiancato in sala stampa dall’attaccante belga Jeremy Doku — ha presentato un incrocio dal peso specifico enorme per entrambe le squadre, soffermandosi sul momento delicato degli inglesi, sulle insidie targate Massimiliano Allegri e sull’emozionante ritorno da avversario di Kevin De Bruyne.

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L’accoglienza per De Bruyne e la stoccata a Massimiliano Allegri

Il tema più sentito riguarda inevitabilmente l’incrocio con Kevin De Bruyne, bandiera storica del club britannico ora in forza ai partenopei. Maresca ha speso parole al miele per il fuoriclasse belga: «Ho ottimi ricordi, è un top player, un giocatore eccezionale, uno dei più importanti qui al City. Siamo contenti di rivederlo, sarà il benvenuto».

Ben diverso il tono riservato alle dichiarazioni della vigilia di Massimiliano Allegri, che aveva definito proibitiva la trasferta in Inghilterra. L’allenatore del Manchester City ha replicato con ironia, mettendo in guardia i suoi dai pericoli rappresentati da giocatori come McTominay, Hojlund e Lang: «Macché! In Italia siamo abbastanza bravi a piangere. Non ci credo assolutamente, perché è una partita importante, di Champions League, che vale tre punti sia per noi che per loro. Mi aspetto un Napoli forte, come l’ho visto col Torino, con la Lazio e in altre occasioni. Sarà una partita abbastanza dura».

Il momento del City, gli infortunati e l’appello al calcio italiano

Sul fronte interno, la formazione inglese cerca riscatto dopo quattro gare consecutive senza successi, puntando a blindare un posto tra le prime otto per evitare il turno di spareggio. Maresca ha annunciato il recupero di Matheus Nunes dopo il problema alla caviglia e lo stop di Semenyo, sottolineando la necessità di dosare le energie in una stagione logorante e di ritrovare solidità dopo la fine del lungo ciclo precedente: «Dobbiamo ritrovare l’equilibrio delle prime dieci partite. I numeri ci dicono che offensivamente abbiamo creato tanto e difensivamente abbiamo concesso poco.»

Infine, dopo aver smentito qualsiasi contatto primaverile per la panchina azzurra (“A marzo, aprile e maggio ci sono stati dei contatti con una squadra italiana ma non con il Napoli. Del Napoli non ho mai sentito il presidente, non ho mai sentito nessuno“), il tecnico ha lanciato una riflessione sul movimento calcistico della Serie A: «Bisogna essere un po’ più coraggiosi. L’Italia, non solo nel calcio, è legato un po’ al vecchio. Invece bisogna essere coraggiosi perché se gli altri avanzano non si può rimanere fermi.»