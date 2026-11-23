I rossoneri sono pronti ad accogliere il dirigente tedesco dell’Eintracht Francoforte. L’ufficialità è attesa a breve, mentre emergono anche le cifre dell’operazione

Importanti novità sul fronte societario per il Milan. Il club rossonero è ormai vicino a definire un’operazione destinata a incidere sulla propria struttura dirigenziale: Markus Krösche sarà il nuovo Head of Football.

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L’attuale dirigente dell’Eintracht Francoforte è pronto a intraprendere una nuova avventura in Italia, entrando nell’organigramma del Milan con un ruolo centrale nella gestione dell’area sportiva. L’accordo sarebbe ormai definito e, secondo le informazioni disponibili, manca soltanto l’annuncio ufficiale.

Krösche al Milan: svelate le cifre dell’operazione

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il costo dell’operazione. Per liberare Krösche dall’Eintracht Francoforte, il Milan dovrà infatti riconoscere al club tedesco una cifra inferiore ai 5 milioni di euro.

Più precisamente, la somma dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro come parte fissa. Un investimento che permetterà alla società rossonera di assicurarsi un dirigente destinato ad avere responsabilità importanti nelle strategie calcistiche del club.

L’ufficialità di Markus Krösche come nuovo Head of Football del Milan è attesa a breve giro. Si avvicina dunque un passaggio significativo per il futuro organizzativo dei rossoneri, che si preparano ad accogliere una nuova figura di riferimento nella propria dirigenza.



