Il club spagnolo ha comunicato l’esito degli esami strumentali effettuati sul giovane attaccante brasiliano Endrick. L’infortunio potrebbe tenerlo lontano dai campi per circa quattro settimane
Brutte notizie per Endrick. Il giovane attaccante brasiliano del Real Madrid ha riportato una lesione muscolare all’adduttore sinistro. A confermarlo è stato lo stesso club spagnolo attraverso un bollettino medico pubblicato questa mattina.
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PAROLE – «A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid, al nostro giocatore Endrick è stata diagnosticata una lesione muscolare all’adduttore sinistro. Il suo recupero sarà monitorato».
Stop di un mese: diverse partite a rischio
Il classe 2006 aveva disputato gli ultimi 19 minuti della sfida vinta per 2-1 contro il Celta Vigo, entrando al 71′ al posto di Diomande. Il gol decisivo di Espi all’85’ aveva poi regalato i tre punti ai Blancos.
In questa stagione Endrick ha collezionato 8 presenze, un gol e un assist, per complessivi 160 minuti giocati.
Lo stop potrebbe durare circa un mese, costringendolo a saltare gli impegni contro Alaves, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Osasuna e A Coruna, oltre alle sfide di Champions League con PSV e Arsenal.
Milan e Roma alla finestra: cambia il mercato di gennaio?
L’infortunio interessa da vicino anche il mercato italiano. Milan e Roma seguono con attenzione Endrick e valutano la possibilità di portarlo in Italia a gennaio con la formula del prestito.
Se i tempi di recupero dovessero essere confermati, la partita contro il Celta potrebbe essere stata l’ultima presenza stagionale del brasiliano con la maglia del Real Madrid prima della sosta.
Un imprevisto che potrebbe incidere sulle strategie delle pretendenti italiane.