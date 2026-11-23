Jan-Christian Dreesen ha commentato così il caso Musiala al Bayern Monaco rispondendo alla FIFPro. Le sue dichiarazioni

Il futuro e le condizioni di Jamal Musiala continuano a tenere banco in casa Bayern Monaco, alimentando un acceso dibattito tra dirigenza, tifoseria e sindacati internazionali. Dopo le indiscrezioni e le prese di posizione delle ultime ore, a fare chiarezza sulla linea del club bavarese è intervenuto direttamente Jan-Christian Dreesen. Intervistato dal quotidiano tedesco Bild, il dirigente ha voluto spegnere le polemiche attorno alla gestione del talento classe 2003, ribadendo la totale vicinanza della società al giocatore e rispondendo con stupore alle critiche arrivate dalla FIFPro.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La linea di Dreesen: sostegno a Musiala e sorpresa per la reazione della FIFPro

Nel corso del suo intervento, Dreesen ha sottolineato l’importanza di lasciare tranquillo il trequartista dopo il suo ritorno sul terreno di gioco avvenuto venerdì, richiamando la piena sintonia interna con figure storiche del club come Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge. Queste le parole integrali rilasciate dal dirigente del Bayern Monaco:

“Di Musiala si è già detto tutto. Ora dobbiamo gestirlo e lasciarlo giocare. Sono stato contento che fosse in campo venerdì come previsto. Ora speriamo che ritrovi la sua forma migliore. I tifosi sono preoccupati per questa situazione perché Musiala è uno di noi! È proprio per questo che ci prendiamo cura di lui. Quindi era ovvio che ci sarebbe stata una reazione. Ma a dire il vero, sono rimasto semplicemente sorpreso dalla reazione della FIFPro. Questa associazione di calciatori non è nemmeno rappresentata in Germania. E’ nostro dovere garantire a Jamal il tempo necessario per recuperare e tornare al suo livello precedente. Allo stesso tempo, abbiamo anche una responsabilità nei confronti del club. Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge hanno detto la stessa cosa. Nessuno ha detto che non ci stiamo prendendo cura di Jamal e che non stiamo facendo tutto il possibile per supportarlo”.

Le dichiarazioni all’origine del caso tra rendimento e sostenibilità economica

La presa di posizione pubblica di Dreesen arriva al termine di ore particolarmente tese nell’ambiente bavarese. A scatenare l’intervento del sindacato mondiale dei calciatori e l’apprensione dei sostenitori del Bayern Monaco erano state infatti alcune frasi attribuite a Rummenigge, nelle quali venivano sollevati dubbi sia sulla piena tenuta atletica di Jamal Musiala sia sull’impatto finanziario del suo contratto:

“Quello che sappiamo suggerisce che sarà difficile per lui raggiungere il livello che ha spesso mostrato qui. Dobbiamo parlare con la famiglia, il giocatore e soprattutto con i suoi rappresentanti. Queste cifre non sono più sostenibili – ci dispiace, con tutto il rispetto dovuto”.

Un passaggio delicato che ha reso necessario l’intervento dei vertici bavaresi per ricomporre il quadro, cercando un equilibrio tra la tutela tecnica di uno dei simboli della squadra e la necessità di salvaguardare i conti societari.