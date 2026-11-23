Pagelle Monza Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’U-Power Stadium, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Monza Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27.
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Il Monza torna a sorridere dopo quattro sconfitte consecutive, travolgendo la Fiorentina per 3-0 nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A 2026/2027. Grande protagonista Gustavo Varela, autore di una doppietta che lo porta a 11 reti in campionato.
La squadra di Ivan Juric conquista tre punti fondamentali e supera in classifica i viola di Paolo Vanoli, reduci da tre risultati utili consecutivi.
Monza Fiorentina, Varela sblocca il risultato su rigore
Il primo tempo si apre con un errore del portiere Thiam, che regala un’occasione a Oulai, senza conseguenze.
La Fiorentina perde Viery per infortunio, sostituito da Luca Ranieri. Prima dell’intervallo arriva l’episodio decisivo: Oulai intercetta con la mano una conclusione di Varela e l’arbitro concede il rigore. Il portoghese spiazza De Gea e firma l’1-0.
Monza Fiorentina, magia di Varela e tris di Robinson
Nella ripresa il Monza dilaga. Al 51′ Pessina serve Varela, che realizza uno splendido gol di tacco. Otto minuti dopo Robinson cala il tris con una conclusione al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Monza Fiorentina, le pagelle: Varela migliore in campo
Varela (7,5) è il protagonista assoluto. Bene anche Robinson (7), Pessina (6,5), Birindelli (6,5) e Mangas (6,5).
Nella Fiorentina deludono Jimenez (5), Dragusin (5) e Oulai (5). Si salva Ranieri (6), mentre Beto (6) colpisce un palo nel finale.
Un successo netto per il Monza, mentre la Fiorentina è chiamata a reagire dopo un pesante passo indietro.
MONZA (3-4-2-1): Thiam 6; Kouadio 6 (74′ Ziolkowski 6), Goglichidze 6, Carboni 6; Birindelli 6.5 (84′ Lucchesi sv), Akinsanmiro 6 (74′ Ondoa 6), Colombo 6, Mangas 6.5; Pessina 6.5 (84′ Toure sv), Robinson 7 (67′ Mota 6); Varela 7.5. All. Juric
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6; Jimenez 5, Dragusin 5, Viery 6 (28′ Ranieri 6), Joao Mario 5.5; Oulai 5, Ndour 5.5; Mastantuono 5 (67′ Beto 5.5), Gonçalves 5 (46′ Njie 5.5), Gnonto 5.5 (67′ Valdepenas 6); Pellegrino 5. All. Vanoli