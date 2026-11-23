Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del match contro il Monza

A pochi istanti dal fischio d’inizio del posticipo di Serie A tra Monza e Fiorentina, il direttore tecnico gigliato Roberto Goretti è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport per fare il punto sul momento della squadra. Dopo le difficoltà emerse al rientro dall’ultima pausa per le nazionali, l’ambiente viola chiede una prova di maturità e massima concentrazione sul campo dei brianzoli, valorizzando al contempo la crescita dei giovani talenti presenti in rosa.

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L’approccio dopo la sosta e il lavoro extra di Pellegrino e Beto

Il primo tema toccato dal dirigente della Fiorentina riguarda l’atteggiamento mentale necessario per affrontare subito con il piede giusto la ripresa del campionato, cancellando le scorie della trasferta ligure: «Approcciare bene, in maniera seria e redditizia è importantissimo. Dobbiamo dimenticarci quello che è stato l’approccio di Genova. Spero che sia stato capito il come affrontare queste ripartenze, perché sono fondamentali adesso».

Spazio poi ai singoli, a partire dalla dedizione quotidiana del diciannovenne Mastantuono fino all’impegno supplementare mostrato dal tandem offensivo composto da Mateo Pellegrino e Beto: «Ci sono tante componenti, inutile parlarne adesso. Ora dobbiamo pensare alla squadra. Lui ha 19 anni, è un ragazzo giovane ma adulto. E’ bello vedere quanto si spende in ogni momento, anche in allenamento vuole fare sempre qualcosa in più». Sulla coppia d’attacco Goretti ha aggiunto: «Pellegrino e Beto stanno lavorando molto, a fine allenamento stanno facendo lavoro supplementare sulla finalizzazione. Mateo è il classico compagno che chiunque vorrebbe avere, sempre positivo. Ha un carattere da leader».

Le insidie del Monza e l’inserimento graduale di Oulai

Successivamente, ai microfoni di Sky Sport, il direttore tecnico viola ha messo in guardia i suoi dal dinamismo del Monza, chiedendo pazienza per l’ambientamento di Oulai: «È il momento di essere concentrati, fare bene e pensare alla partita, migliorando pezzo per pezzo. Dobbiamo fare il massimo, il Monza è fatto di giovani molto interessanti come noi, bisogna stare molto attenti perché corrono più di tutti. Visto l’approccio della prima dopo la scorsa sosta, speriamo di aver capito la lezione. Oulai? È un ragazzo che deve abituarsi alla nostra cultura e alle nostre abitudini, ci sta mettendo voglia, va a scuola, sta imparando a mangiare… Si sta inserendo, ci sono i tempi, ci hanno messo tanto anche grandissimi campioni. L’atteggiamento con cui lo fa è apprezzabile». Un messaggio chiaro che accompagna la Fiorentina verso un test ad alta intensità.