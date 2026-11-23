Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester City di Champions League

Una vigilia scandita dal ritardo del volo per l’Inghilterra accompagna il Napoli verso la sfida di Champions League contro il Manchester City, valida per la quinta giornata della League Phase. Arrivato in sala stampa oltre un’ora dopo l’orario previsto, Massimiliano Allegri ha presentato il big match toccando tutti i nodi principali: dalla risposta a Enzo Maresca fino all’emergenza infortuni e alle voci sul futuro di Kevin De Bruyne.

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La risposta a Maresca e la ricetta tattica per affrontare il City

Il tecnico azzurro ha subito chiarito il senso delle proprie valutazioni sulla portata del match, replicando a distanza all’allenatore inglese senza alimentare polemiche: «Ho detto solo che non sarà decisiva perché, matematicamente, anche in caso di vittoria domani non basterebbero sei punti per qualificarsi. Quindi credo solo all’ultima giornata conquisteremo la qualificazione, è una questione numerica, sicuramente servono almeno tre vittorie per la matematica».

Pur riconoscendo il valore di una delle grandi favorite per il trofeo, Allegri chiede ai suoi una prova di maturità tecnica e compattezza per evitare gli errori commessi in Portogallo: «Queste grandi partite si preparano da sole a livello di motivazione, altrimenti vuol dire non aver capito dove siamo a giocare. Detto questo, ci sono le difficoltà oggettive di una squadra che ha grande tecnica e fisicità, e noi dobbiamo giocare bene tecnicamente in queste partite dove ci sono ancora più spazi. Quando non avremo la palla bisogna fare una difesa di squadra, cercando di stare sempre dentro la partita, non commettere gli errori commessi a Porto dove ci siamo un po’ sfaldati per provare a recuperare la partita».

Emergenza infortuni e il futuro di Kevin De Bruyne

Il Napoli arriva in Inghilterra con una panchina ridotta: indisponibili Meret e Vergara, fuori lista Favasuli e Marianucci, mentre Di Lorenzo e Badiashile torneranno contro il Lecce e restano monitorati Lang e Anguissa. Allegri richiama lo spirito collettivo in vista anche degli impegni di Serie A: «Bisogna fare di necessità virtù, sapendo che ci vorrà ancora più predisposizione a fare una partita di squadra. Poi da mercoledì dovremo preparare la partita di campionato, dove siamo indietro perché potevamo avere qualche punto in più.»

Chiusura dedicata alle voci su un possibile addio a gennaio del grande ex Kevin De Bruyne: «Kevin l’ha detto anche lui. Non ci ho parlato perché siamo in piena fase di stagione, entrerà anche la Coppa Italia il 16 dicembre. Una volta che entreremo nella sosta di Natale, il 21 dicembre, la società farà le sue valutazioni. Così come le sta facendo per sistemare la rosa. Poi dipenderà anche dalla volontà di alcuni giocatori, se vorranno rimanere o andare via. Però ora bisogna essere concentrati all’obiettivo: il 20 dicembre».