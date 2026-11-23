Coppa d’Africa, il CAS ufficializzerà domani la sua decisione: il titolo dovrebbe rimanere nelle mani del Marocco rispetto al Senegal

La finalissima della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, andata in scena lo scorso 18 gennaio, non ha ancora esaurito i suoi strascichi nelle aule della giustizia sportiva. Dopo mesi di battaglie legali, la vicenda si appresta però a vivere l’atto conclusivo: nella giornata di domani il CAS emetterà infatti una sentenza destinata comunque a far discutere. Secondo quanto filtra da fonti vicine al quotidiano spagnolo MARCA, il verdetto dell’Alta Corte Arbitrale dello Sport dovrebbe confermare l’assegnazione del titolo ai Leoni dell’Atlante, alimentando il forte ottimismo che già respira la federazione calcistica marocchina.

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Il gol di Pape Gueye, la protesta e l’articolo 82

Sul terreno di gioco erano stati i Leones de la Teranga a festeggiare grazie alla rete decisiva realizzata nei tempi supplementari da Pape Gueye. A metà marzo, tuttavia, la Confederazione Africana di Calcio aveva ribaltato l’esito del campo revocando la coppa al Senegal e assegnandola a tavolino al Marocco per 0-3. La sanzione era scattata in seguito al reclamo presentato dai nordafricani per l’abbandono temporaneo del rettangolo verde da parte dei senegalesi, convinti di essere stati penalizzati dalle decisioni arbitrali. Una condotta punita severamente dall’articolo 82 del regolamento della competizione: «Se, per qualsiasi motivo, una squadra… rifiuta di giocare o lascia il campo prima della fine ordinaria della partita senza l’autorizzazione dell’arbitro, sarà considerato il perdente e sarà eliminato dalla competizione in corso,».

Il ricorso del Senegal e il primato di Brahim Díaz

Di fronte alla perdita del trofeo, la federazione senegalese aveva immediatamente impugnato il provvedimento davanti al CAS, definendo la sanzione con parole durissime: «È giusto, senza precedenti e inaccettabile,». Nonostante il ricorso, i giocatori del Senegal hanno continuato in questi mesi a rivendicare moralmente il successo ottenuto sul prato, esibendo con orgoglio le proprie medaglie. L’analisi approfondita del quadro normativo del torneo da parte dei giudici arbitrali sembra però destinata a blindare il verdetto della CAF, lasciando la corona continentale nelle mani del Marocco. Una decisione che permette anche a Brahim Díaz di conservare un primato particolare: l’attaccante resta infatti l’unico calciatore del Real Madrid ad aver conquistato un trofeo nella passata stagione.