José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Psv

Vigilia di Champions League ad altissima tensione dialettica per il Real Madrid, atteso dall’impegno casalingo contro il PSV Eindhoven. Come di consueto, José Mourinho ha monopolizzato l’attenzione della sala stampa toccando numerosi temi caldi: dalle voci di mercato legate al talento del Como Nico Paz fino al sovraccarico di partite, passando per il momento attraversato da Vinicius e le recenti polemiche arbitrali in Spagna.

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Il futuro di Nico Paz e le insidie del PSV di Perisic e Kostic

Sollecitato dai cronisti in merito a un possibile ritorno a Madrid di Nico Paz, per il quale i Blancos detengono un diritto di recompra fissato a 80 milioni di euro da esercitare al termine dell’attuale annata — il tecnico lusitano ha preferito glissare con una battuta secca: «Nico Paz? Non gioca nella mia squadra».

Massima concentrazione, invece, sull’ostacolo europeo rappresentato dalla formazione olandese, che può contare su elementi di grande esperienza internazionale: «Il PSV ha dei calciatori esperti come Perisic e Kostic oltre a dei giovani di qualità, sarà dura».

Stoccata sugli infortuni, la risposta a Luis Enrique e il caso Negreira

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Mourinho non ha risparmiato riflessioni pungenti sul tema del calendario intasato e sulle ipotesi di protesta da parte dei calciatori, replicando anche a una recente uscita del collega Luis Enrique: «Ci sono tanti infortuni perché si gioca troppo? Per fare tanti soldi bisogna anche correre dei rischi, è la vita. Se i calciatori vogliono scioperare perché giocano troppe partite, potrebbero accettare di dimezzarsi lo stipendio… Luis Enrique si taglierebbe lo stipendio del 20% pur di non parlare più in conferenze stampa? Lo rispetto Luis, ma io non la penso come lui. Non toccatemi lo stipendio».

Infine, l’allenatore portoghese ha preso le difese di Vinicius e risposto per le rime alle dichiarazioni del centrocampista del Villarreal, Santi Comesana: «Vinicius tornerà ai suoi livelli. A volte alcuni calciatori che si avvicinano ai 30 anni perdono un po’ di motivazioni e non riescono a mantenere una forma fisica ideale, ma lui è ancora giovane. La gente dimentica che è arrivato qui da giovanissimo e che ha vinto tutto, è un bravo ragazzo molto empatico con tutti. Aveva cambiato la partita contro il Villarreal, poi gli hanno annullato un goal ed è stato espulso, forse quella squalifica ha interrotto la sua crescita». E sul fronte polemiche: «Le parole del centrocampista del Villarreal, Santi Comesana dopo la sconfitta contro il Barcellona? Ha la memoria corta, contro di loro ci hanno annullato un gol e hanno espulso Vinicius. Può dire quello che vuole, ma non dovrebbe mettere insieme noi e il caso Negreira».