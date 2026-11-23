Moviola Monza Fiorentina, l’analisi degli episodi arbitrali della sfida che chiude la 12ª giornata di Serie A 2026/2027, diretto da Daniele Doveri

La sfida tra Monza e Fiorentina, valida per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027, presenta diversi episodi da analizzare dal punto di vista arbitrale. A dirigere l’incontro dell’U-Power Stadium è Daniele Doveri, chiamato a gestire una partita caratterizzata da un calcio di rigore nel primo tempo e da diverse occasioni offensive.

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L’episodio principale della moviola di Monza-Fiorentina arriva poco prima dell’intervallo, quando il direttore di gara assegna un tiro dagli undici metri ai padroni di casa per un fallo di mano di Oulai.

Protagonista assoluto della serata è Gustavo Varela, autore di una doppietta che permette alla formazione di Ivan Juric di portarsi sul doppio vantaggio.

Moviola Monza Fiorentina, rigore per il fallo di mano di Oulai: Varela non sbaglia

45′ – CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA: episodio decisivo nel finale della prima frazione di gioco. Durante un tentativo in girata di Gustavo Varela, il pallone colpisce la mano di Oulai all’interno dell’area di rigore.

L’arbitro Doveri ravvisa immediatamente l’irregolarità e assegna il penalty ai brianzoli.

Dal dischetto si presenta Varela, che calcia con precisione nella parte alta alla destra di David De Gea, spiazzando il portiere della Fiorentina.

Monza in vantaggio per 1-0, con l’attaccante portoghese che raggiunge quota dieci reti in campionato.

Moviola Monza Fiorentina, Varela firma la doppietta con un gol di tacco

51′ – GOL DEL MONZA: i padroni di casa trovano il raddoppio con una splendida giocata del proprio centravanti.

L’azione nasce da un recupero di Robinson, che serve Matteo Pessina sulla corsia sinistra. Il centrocampista mette un pallone rasoterra al centro dell’area, dove Varela interviene con un colpo di tacco che sorprende De Gea.

Una rete di grande qualità tecnica, che vale il 2-0 per il Monza. Nella ricostruzione dell’azione non emergono irregolarità segnalate dal direttore di gara.

Moviola Monza Fiorentina, Robinson cala il tris: ammonito Dragusin

59′ – GOL DEL MONZA: arriva anche la terza rete della formazione brianzola, questa volta firmata da Robinson.

L’attaccante si coordina per una conclusione al volo e, colpendo il pallone con l’esterno del piede, lo spedisce sotto la traversa. Nulla da fare per De Gea, battuto per la terza volta.

Monza avanti 3-0, con la Fiorentina in evidente difficoltà.

80′ – AMMONIZIONE PER DRAGUSIN: il difensore viola Radu Dragusin interrompe una ripartenza pericolosa di Varela. L’arbitro Doveri interviene estraendo il cartellino giallo.

Il bilancio della moviola di Monza-Fiorentina fino all’80’ comprende dunque un calcio di rigore assegnato ai brianzoli, tre reti convalidate e un’ammonizione per la formazione ospite.

L’episodio arbitrale più rilevante resta il fallo di mano di Oulai, dal quale è nato il vantaggio del Monza. La cronaca disponibile non segnala interventi del VAR o revisioni al monitor.