Infortunio Birligea, il Frosinone ha comunicato l’esito degli esami strumentali dopo il problema accusato contro il Milan. Confermata una lesione al bicipite femorale destro

Brutte notizie per il Frosinone e per Massimiliano Alvini. Gli accertamenti strumentali ai quali si è sottoposto Daniel-George Birligea hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale destro, rimediata durante la sfida di campionato contro il Milan.

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L’attaccante rumeno, classe 2000, si era infortunato dopo essere subentrato nella ripresa della partita di San Siro, terminata con la pesante sconfitta per 5-1. Una situazione che complica ulteriormente i piani dell’allenatore gialloblù.

Frosinone, infortunio Birligea: il comunicato ufficiale del club

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Frosinone ha comunicato l’esito degli accertamenti medici effettuati dall’attaccante.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL FROSINONE – «Frosinone Calcio comunica che il calciatore Daniel-George Birligea, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Milan, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione del bicipite femorale destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo».

Il giocatore ha dunque già avviato il percorso di recupero, ma dovrà restare lontano dal campo nelle prossime settimane.

Infortunio Birligea, quanto resterà fuori? Rientro possibile nel 2027

Restano ancora da chiarire i tempi di recupero di Daniel-George Birligea. Il Frosinone non ha indicato una data precisa per il ritorno a disposizione dell’attaccante.

Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane, con due possibili scenari: un recupero prima della sosta natalizia oppure il rientro direttamente nel 2027.

La durata dell’assenza dipenderà dall’evoluzione della lesione e dalla risposta del calciatore al programma riabilitativo.

Frosinone, Alvini in emergenza: Bobcek unica punta disponibile

L’infortunio di Birligea si aggiunge a quello di Antonio Raimondo, lasciando Massimiliano Alvini con un’unica prima punta di ruolo: Tomas Bobcek.

L’attaccante slovacco, arrivato in estate dal Lechia Danzica, ha collezionato finora appena tre presenze in Serie A, tutte entrando dalla panchina.

Il tecnico dovrà quindi valutare come ridisegnare l’attacco nelle prossime giornate.

Una prima possibilità è il ritorno al 4-2-3-1, con Bobcek riferimento centrale del reparto offensivo.

L’alternativa sarebbe confermare il 3-5-2 utilizzato contro il Milan, affidandosi a una coppia d’attacco più mobile composta da Giorgi Kvernadze e Farès Ghedjemis.

La scelta dipenderà anche dalle condizioni degli altri giocatori e dalle caratteristiche degli avversari. Per il Frosinone, protagonista di un buon avvio di stagione, l’obiettivo sarà mantenere competitività e produzione offensiva nonostante le assenze.

Lo stop di Birligea rappresenta dunque un problema importante per Alvini, chiamato a trovare rapidamente nuove soluzioni per non compromettere il percorso dei gialloblù in campionato.