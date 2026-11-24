Fiorentina, Paolo Vanoli non nasconde la delusione dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Monza. Il tecnico viola chiede scusa ai tifosi e annuncia il ritiro a partire da giovedì

Momento complicato per la Fiorentina, uscita pesantemente sconfitta dalla trasferta contro il Monza. Il 3-0 subito dalla formazione di Ivan Juric rappresenta un duro passo indietro per i viola, incapaci di reagire dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Gustavo Varela.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Al termine dell’incontro, l’allenatore Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo tutta la propria delusione per la prestazione della squadra. Il tecnico ha puntato soprattutto il dito contro l’atteggiamento mentale dei giocatori, annunciando anche una decisione importante in vista dei prossimi impegni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Fiorentina, Vanoli chiede scusa ai tifosi dopo la sconfitta contro il Monza

La prima riflessione dell’allenatore riguarda il comportamento della squadra e la necessità di assumersi le responsabilità per una prestazione giudicata insufficiente.

Secondo Vanoli, i viola devono ritrovare umiltà e determinazione, qualità indispensabili per affrontare un momento delicato della stagione.

SULLA SCONFITTA E LE SCUSE AI TIFOSI – «Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, perché siamo la Fiorentina e non possiamo offrire queste prestazioni. In secondo luogo, come ho detto anche ai ragazzi, bisogna avere un pizzico di umiltà nella vita: siamo giovani e talentuosi, ma oggi devono capire che la fame, per quello che dobbiamo fare noi, è fondamentale. Rispetto alla gara contro il Genoa siamo partiti con un approccio positivo, poi al primo gol subito su rigore siamo praticamente scomparsi dal campo, e questo è un atteggiamento mentale che non va assolutamente bene. Se andremo in ritiro? Si, assolutamente. Da giovedì andremo in ritiro».

Fiorentina, Vanoli boccia l’atteggiamento della squadra: il problema è mentale

A preoccupare maggiormente Paolo Vanoli non è soltanto il risultato, ma soprattutto la reazione della Fiorentina dopo aver subito il primo gol.

La formazione viola aveva iniziato la partita con un atteggiamento positivo, salvo perdere progressivamente fiducia e organizzazione dopo il calcio di rigore trasformato da Varela.

Nella ripresa sono arrivate anche la seconda rete dell’attaccante portoghese e quella di Robinson, che hanno completato il pesante 3-0.

Per il tecnico, dunque, il problema principale riguarda la capacità di affrontare le difficoltà senza smarrire compattezza e determinazione.

Fiorentina, Vanoli annuncia il ritiro: squadra al lavoro da giovedì

La conseguenza immediata della sconfitta è la decisione di mandare la Fiorentina in ritiro a partire da giovedì.

Un provvedimento confermato direttamente dall’allenatore, che vuole sfruttare i prossimi giorni per lavorare sull’atteggiamento e sulla mentalità del gruppo.

L’obiettivo sarà ritrovare quella concentrazione che è mancata contro il Monza, evitando altri passi falsi nelle prossime giornate di Serie A.

La squadra di Vanoli è chiamata a reagire immediatamente: dopo una prestazione tanto deludente, serviranno risposte concrete sul campo per riconquistare la fiducia dell’ambiente viola.