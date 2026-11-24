Lukaku Belgio, emergono nuovi dettagli sull’inaspettato ritiro dell’attaccante dalla Nazionale. Radja Nainggolan svela alcuni retroscena sulle tensioni con il commissario tecnico Mark van Bommel

Il ritiro di Romelu Lukaku dalla Nazionale belga continua a far discutere. L’attaccante ha recentemente annunciato la decisione di interrompere la propria esperienza con i Diavoli Rossi, sorprendendo anche il commissario tecnico Mark van Bommel. Una scelta dietro la quale, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero nascondersi motivazioni più profonde rispetto alle semplici valutazioni tecniche.

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A riaccendere l’attenzione sulla vicenda è stato Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma e compagno di Nazionale di Lukaku, che durante il podcast Ongefilterd Voetbal ha raccontato alcuni dettagli di una conversazione avuta con il centravanti.

Lukaku Belgio, Nainggolan annuncia nuove rivelazioni: «Farà una bomba»

L’ex centrocampista ha spiegato di aver parlato a lungo con Lukaku, lasciando intendere che l’attaccante potrebbe presto chiarire pubblicamente le ragioni della propria decisione.

SUL COLLOQUIO CON LUKAKU – «Ho parlato con Lukaku per un’ora. Mi ha detto che posso soltanto rivelare che farà una bomba. Quindi ci sarà altro da sapere».

Dichiarazioni che alimentano gli interrogativi su quanto accaduto all’interno della selezione belga, senza però chiarire quali siano le rivelazioni annunciate.

Lukaku Belgio, la possibile rottura con Van Bommel: il caso della panchina

Secondo quanto riportato dalla stampa belga, alla base dell’addio potrebbe esserci anche il rapporto con il commissario tecnico Mark van Bommel.

La scelta dell’allenatore di considerare inizialmente Lukaku una riserva, con una possibile esclusione dall’undici titolare contro la Turchia, avrebbe contribuito ad alimentare il malcontento del giocatore.

Una situazione delicata per il miglior marcatore della storia della Nazionale belga, autore di 94 reti con la maglia dei Diavoli Rossi.

Al momento, tuttavia, non è possibile confermare che questa decisione tecnica sia stata la causa determinante del ritiro.

Lukaku Belgio, Nainggolan rivela tensioni dietro le quinte

Le parole più significative di Nainggolan riguardano però alcuni presunti problemi interni alla Nazionale, che avrebbero coinvolto Lukaku e altre persone.

SUI PROBLEMI INTERNI AL BELGIO – «C’erano problemi dietro le quinte tra lui e alcune persone. Non dirò altro, sarà lui stesso a spiegare tutto».

L’ex giocatore dell’Anversa ha quindi descritto lo stato d’animo del centravanti, lasciando intendere che il suo malcontento non fosse legato esclusivamente alle scelte dell’allenatore.

SULL’AMAREZZA DI LUKAKU – «Non posso parlare per lui, ma era amareggiato, deluso e frustrato per molte cose. Presto sapremo quali erano realmente i problemi».

Lukaku, attesa per le sue parole: cosa succederà adesso?

Le dichiarazioni di Radja Nainggolan aprono dunque nuovi interrogativi sulla conclusione dell’esperienza internazionale di Romelu Lukaku.

Il possibile ridimensionamento del suo ruolo tecnico e le tensioni interne descritte dall’ex compagno rappresentano, per ora, elementi di una vicenda ancora da chiarire.

L’attenzione si sposta quindi sulle eventuali dichiarazioni del centravanti, che potrebbe fornire la propria versione dei fatti e spiegare le ragioni che lo hanno portato a lasciare la Nazionale del Belgio.