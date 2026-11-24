Flamengo, Leonardo Jardim sarebbe pronto a lasciare la panchina del club brasiliano dopo una sola stagione, nonostante i risultati positivi
Possibile svolta a sorpresa in casa Flamengo. L’allenatore portoghese Leonardo Jardim sarebbe pronto a concludere la propria esperienza sulla panchina del club brasiliano, nonostante i risultati positivi ottenuti durante la sua prima stagione alla guida del Mengão.
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Secondo quanto riportato da ESPN Brasil, la separazione sarebbe già stata programmata e potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. Una decisione che non dipenderebbe dai risultati sportivi, ma da valutazioni maturate prima della fase decisiva del campionato.
Flamengo, Jardim verso l’addio: la decisione sarebbe già stata presa
L’indiscrezione arriva in un momento particolarmente importante per il Flamengo, impegnato nella corsa al titolo contro il Palmeiras di Abel Ferreira.
Stando alle ricostruzioni della stampa brasiliana, Jardim avrebbe deciso di lasciare il club indipendentemente dall’esito della stagione, aprendo così alla possibilità di una nuova esperienza professionale.
Se confermata, la separazione proseguirebbe una tendenza particolare nella carriera dell’allenatore: dopo l’addio al Monaco, infatti, il portoghese ha trascorso una sola stagione alla guida di ciascuna delle ultime cinque squadre allenate.
Flamengo, Jardim nel mirino dei club mediorientali: le possibili destinazioni
Il futuro di Leonardo Jardim potrebbe essere nuovamente lontano dal Sudamerica.
Secondo le indiscrezioni provenienti dal Brasile, il tecnico sarebbe particolarmente apprezzato nel calcio mediorientale, ambiente che conosce grazie alle precedenti esperienze con Al Hilal, Al Ahli Dubai, Al Rayyan e Al Ain.
Un eventuale ritorno in quell’area rappresenterebbe quindi una possibilità concreta, anche se al momento non vengono segnalati accordi definitivi con altre società.
Jardim, possibile svolta in Nazionale: il futuro dopo il Flamengo
Tra gli scenari da monitorare ci sarebbe anche quello di un incarico alla guida di una Nazionale.
Alcune federazioni avrebbero infatti inserito il nome di Jardim tra i possibili candidati per le rispettive panchine. Si tratterebbe di una novità importante per il portoghese, che finora ha sviluppato la propria carriera esclusivamente nei club.
Prima delle esperienze più recenti, l’allenatore aveva guidato anche Camacha, Chaves, Beira-Mar, Sporting Braga, Olympiacos e Sporting CP, oltre al Monaco.
Flamengo, Jardim sotto contratto fino al 2027: cosa manca per l’addio
Resta infine da risolvere la questione contrattuale. Leonardo Jardim è legato al Flamengo fino al 2027, ma secondo le indiscrezioni brasiliane la risoluzione anticipata dell’accordo non dovrebbe rappresentare un ostacolo particolarmente complicato.
L’eventuale separazione dovrà comunque essere formalizzata dalle parti.
Per il momento, dunque, l’addio non è ufficiale, ma le notizie provenienti dal Brasile indicano una possibile conclusione imminente dell’avventura del tecnico portoghese sulla panchina del Mengão.