Udinese, arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di salute di Gianpaolo Pozzo, ricoverato per una polmonite. Il presidente prosegue la riabilitazione in ospedale

Arrivano notizie positive in casa Udinese sulle condizioni di salute di Gianpaolo Pozzo. Il club friulano ha pubblicato un comunicato ufficiale per aggiornare tifosi e appassionati sullo stato del presidente, ricoverato nelle scorse settimane a causa di una polmonite.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo quanto riferito dalla società bianconera, le condizioni di Pozzo sono in progressivo miglioramento e il percorso di recupero sta procedendo positivamente. Il presidente si trova ancora presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove continua a seguire il programma riabilitativo.

Udinese, migliorano le condizioni di Gianpaolo Pozzo: il comunicato ufficiale

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’Udinese Calcio ha fornito aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni del presidente.

IL COMUNICATO DELL’UDINESE – «Udinese Calcio comunica che le condizioni di Gianpaolo Pozzo sono in progressivo miglioramento ed il suo recupero procede bene».

Una comunicazione che conferma l’evoluzione positiva del quadro clinico, pur senza indicare una data precisa per la conclusione del percorso riabilitativo.

Udinese, Pozzo segue la squadra dall’ospedale: la gioia per il Bologna

Nonostante il ricovero, Gianpaolo Pozzo continua a seguire con particolare attenzione le vicende sportive dell’Udinese.

Il presidente ha accolto positivamente il pareggio conquistato dai bianconeri contro il Bologna, mostrando fiducia anche in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina.

SUL RECUPERO E SULLA SQUADRA – «Il Presidente prosegue il percorso di riabilitazione presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Continua a seguire la squadra con grande attenzione. È stato molto felice del pareggio di Bologna e guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Fiorentina».

Udinese, il ringraziamento della famiglia Pozzo ai medici e ai tifosi

Nella parte conclusiva del comunicato, la famiglia Pozzo e l’Udinese hanno voluto esprimere riconoscenza nei confronti del personale sanitario che ha assistito il presidente durante le settimane di ricovero.

IL RINGRAZIAMENTO AI MEDICI – «per l’eccezionale lavoro svolto e per la dedizione con cui hanno seguito il Presidente in queste settimane».

Un pensiero particolare è stato rivolto anche ai numerosi tifosi e alle persone che hanno manifestato affetto e vicinanza alla famiglia.

IL MESSAGGIO AI TIFOSI – «Lo straordinario affetto ricevuto in queste settimane ha commosso profondamente la famiglia. Grazie, di cuore, per ogni messaggio e ogni gesto di vicinanza».

Le ultime comunicazioni dell’Udinese sono dunque incoraggianti: Gianpaolo Pozzo prosegue il recupero, mentre la società e i tifosi attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.