Francesco Totti protagonista della nuova stagione di Belve: l’ex capitano della Roma si racconta nell’intervista a Francesca Fagnani

Francesco Totti si racconta senza filtri nella prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 24 novembre alle 21:25 su Rai 2. L’ex capitano della Roma affronta alcuni dei momenti più delicati della propria vita, dalla separazione con Ilary Blasi al rapporto con i figli, passando per il dolore legato alla scomparsa del padre e le delusioni professionali.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un’intervista che alterna confessioni personali, momenti di commozione e riflessioni sul rapporto con il club giallorosso, al quale Totti ha dedicato tutta la propria carriera da calciatore.

Totti a Belve, la separazione da Ilary Blasi e il rapporto con Noemi Bocchi

Uno dei temi affrontati da Francesca Fagnani riguarda la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice torna sulle precedenti dichiarazioni della showgirl, che durante la sua partecipazione a Belve aveva parlato dell’impossibilità di superare un tradimento.

SULLA SEPARAZIONE DA ILARY BLASI – «È successo. Non riesco a perdonare».

Una risposta breve, ma significativa, con la quale l’ex numero 10 giallorosso affronta uno dei capitoli più discussi della propria vita privata. Durante la conversazione trova spazio anche il rapporto con l’attuale compagna, Noemi Bocchi.

Totti a Belve, il ricordo del padre scomparso: la confessione commovente

Il momento più emozionante dell’intervista arriva quando Totti ripensa al padre, scomparso nel 2020. L’ex capitano della Roma si commuove raccontando il rimpianto di non essere riuscito a esprimergli apertamente il proprio affetto.

SUL PADRE SCOMPARSO – «Non gli ho mai detto ti voglio bene».

Alla domanda di Fagnani su cosa gli manchi maggiormente del padre, Totti risponde con parole particolarmente toccanti.

SUL DOLORE DELLA PERDITA E IL RAPPORTO CON I FIGLI – «L’abbraccio. Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita. Oggi mi dico che sono stato una testa di cazzo a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio».

Una riflessione intima nella quale l’ex calciatore riconosce le proprie difficoltà nell’esprimere i sentimenti anche nei confronti dei figli.

Totti a Belve, l’amarezza per la Roma e il possibile ritorno in società

Non manca un passaggio dedicato alla Roma, con particolare riferimento agli ultimi mesi della sua esperienza all’interno del club.

SUL RAPPORTO CON LA ROMA – «Avrei preferito che la società mi rispettasse di più».

Una dichiarazione che evidenzia come alcune vicende legate alla conclusione del suo percorso giallorosso abbiano lasciato amarezza.

Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani affronta anche l’ipotesi di un possibile ritorno di Totti nella società capitolina.

Totti a Belve, la delusione per amici e familiari: «Hanno mangiato in tanti»

Tra gli argomenti più delicati emerge infine quello delle persone che, secondo l’ex capitano, avrebbero approfittato della sua notorietà e della posizione raggiunta durante la carriera.

SULLE PERSONE CHE HANNO APPROFITTATO DELLA SUA FAMA – «Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti».

SULLE DELUSIONI PERSONALI – «Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei».

Nel corso della puntata non mancheranno anche momenti più leggeri, tra cui un particolare test di romanità nel quale Fagnani chiederà all’ex capitano di spiegare il significato dell’acronimo SPQR.

Tra ricordi, rimpianti e dichiarazioni sulla Roma, l’intervista a Francesco Totti si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi della nuova stagione di Belve.