Riforma Coppa Italia, la Lega Serie A studia una nuova formula per la competizione: possibile allargamento da 40 a 56 squadre, ingresso delle seconde squadre, semifinali in gara unica e nuovi criteri per stabilire il fattore campo
La Coppa Italia potrebbe cambiare radicalmente volto nelle prossime stagioni. La Lega Serie A sta valutando una riforma della competizione con l’obiettivo di renderla più inclusiva e avvicinarla al modello della FA Cup inglese, aumentando il numero delle società partecipanti.
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel bando per la commercializzazione dei diritti audiovisivi del prossimo triennio sono stati inseriti due possibili format, che prevedono differenti modalità di partecipazione e organizzazione del torneo.
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Riforma Coppa Italia, dal Format A al Format B: le differenze
La prima ipotesi, denominata Format A, mantiene l’attuale struttura con 40 squadre partecipanti: 20 di Serie A, 16 di Serie B e quattro di Serie C.
Le prime otto formazioni del ranking entrerebbero direttamente agli ottavi di finale, mantenendo il vantaggio del fattore campo previsto dal tabellone.
La vera rivoluzione sarebbe rappresentata dal Format B, che allargherebbe la competizione a 56 squadre: 20 di Serie A, 20 di Serie B e 16 di Serie C.
Una novità significativa riguarderebbe le seconde squadre dei club di Serie A, alle quali verrebbe riconosciuta una priorità nella partecipazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Coppa Italia, sorteggi e semifinali secche: come funzionerebbe il nuovo tabellone
Con il nuovo format, il primo turno coinvolgerebbe 48 formazioni, comprese dodici squadre di Serie A, tutte quelle di Serie B e sedici rappresentanti della Serie C.
Le 24 vincitrici accederebbero ai sedicesimi, dove entrerebbero le otto teste di serie del massimo campionato.
Cambierebbe anche la gestione delle semifinali, che si disputerebbero in gara unica, eliminando il doppio confronto.
Il fattore campo potrebbe essere deciso tramite sorteggio oppure ranking, mentre le seconde squadre non potrebbero incontrare le rispettive prime formazioni prima dell’eventuale finale.
Coppa Italia, aumentano i ricavi: quanto valgono i diritti TV
La riforma avrebbe conseguenze importanti anche sul piano economico.
Secondo la Gazzetta dello Sport, il bando prevede una richiesta minima di 54 milioni di euro a stagione per il Format A, pari a 162 milioni nel triennio.
Il Format B partirebbe invece da 61 milioni annui, per complessivi 183 milioni: una differenza di 21 milioni di euro in tre anni.
Supercoppa italiana, due possibili formule: la decisione sui ricavi
Novità anche per la Supercoppa italiana, per la quale resterebbero sul tavolo due formule: a due oppure quattro partecipanti.
Nel primo caso, il valore minimo dei diritti televisivi sarebbe di 8 milioni di euro a stagione, mentre nel secondo salirebbe a 15 milioni.
Combinando le diverse formule di Coppa Italia e Supercoppa, gli incassi minimi annui potrebbero quindi oscillare tra 62 e 76 milioni di euro.
La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma la Coppa Italia potrebbe prepararsi a una trasformazione importante, con più partecipanti, nuove opportunità per i club delle categorie inferiori e maggiori introiti televisivi.