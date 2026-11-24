Walter Sabatini analizza il primato della Lazio e il secondo posto della Roma in Serie A 2026/2027. L’ex direttore sportivo elogia il lavoro di Gattuso e Gasperini

La Lazio guida la classifica di Serie A con 32 punti, seguita dalla Roma a quota 30. Una situazione che ha sorpreso anche Walter Sabatini, ex direttore sportivo di entrambe le società, protagonista di una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

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Il dirigente, 71 anni, ha analizzato il lavoro di Gennaro Gattuso e Gian Piero Gasperini, soffermandosi sui protagonisti delle due squadre capitoline. Spazio anche alla corsa scudetto, alla gestione di Claudio Lotito e ai ricordi della sua esperienza alla Roma, con particolare riferimento a Luis Enrique e Marquinhos.

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Sabatini sulla Lazio di Gattuso: «Un lavoro sbalorditivo». Gli elogi a Isaksen e Noslin

Prima di entrare nelle questioni calcistiche, Sabatini ha parlato anche delle proprie condizioni di salute, affrontando l’argomento con una battuta.

SULLE PROPRIE CONDIZIONI DI SALUTE – «Se senti un soffietto è perché ogni tanto mi attacco all’ossigeno, ma non ne avrei neanche bisogno».

L’ex dirigente ha quindi ammesso di essere rimasto sorpreso dal rendimento delle due formazioni romane, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dalla Lazio nelle precedenti stagioni.

SUL PRIMATO DELLA LAZIO E IL SECONDO POSTO DELLA ROMA – «No. Era chiaro come la Roma fosse una squadra meravigliosa, destinata a vincere ogni partita per la determinazione, l’autorevolezza, la convinzione che la rendono quasi imbattibile. Alla Lazio ha fatto un lavoro sbalorditivo Gattuso, che ha preparato emotivamente i suoi e giocatori l’anno scorso ai margini sono diventati protagonisti. Penso a Belahyane, oggi invidiabile regista di copertura; a Noslin, attaccante che potrebbe giocare in qualsiasi club; a Isaksen soprattutto. Il danese ha sempre scontato una timidezza tecnica insopportabile. Le sue grandissime potenzialità le teneva nel cassetto, non prendeva rischi, adesso gioca in maniera prepotente, persino arrogante, può trasformare in oro qualsiasi situazione di gioco e questo è merito di Gattuso che ha lavorato sulla testa dei giocatori».

Sabatini ha poi sottolineato che il merito del tecnico non riguarda soltanto la capacità di motivare i calciatori, ma anche l’organizzazione tattica.

SUL LAVORO DI GATTUSO E DEL DIRETTORE SPORTIVO FABIANI – «Ha trasferito loro una parte del suo carattere, però smettiamola con la litania di Gattuso uguale Ringhio, solo grinta e basta. Stiamo parlando di un allenatore che fa giocare benissimo la sua squadra. Complimenti anche al direttore sportivo Fabiani, che è stato chirurgico sul mercato: ha preso quello che serviva e ha lasciato quello che non serviva».

Sabatini sulla Lazio, la critica a Lotito e il sogno scudetto

Tra gli argomenti affrontati c’è anche il rapporto tra Claudio Lotito e la tifoseria biancoceleste. Sabatini, che ha lavorato con il presidente della Lazio, ne ha riconosciuto le competenze, evidenziando però alcuni limiti nel rapporto con l’ambiente.

SULLA GESTIONE DI CLAUDIO LOTITO – «È la magia del calcio, che restituisce quasi sempre quello che prende. Lotito è un grande presidente, lo dico con cognizione di causa. È dotato sotto il profilo temperamentale e della conoscenza calcistica. Sbaglia le cose facili perché sottrae a tutti, non so se involontariamente, il senso di partecipazione: i tifosi di ogni squadra si sentono i veri padroni del club, invece lui fa il presidente come gli pare, si prende tutto. Gliel’ho sempre detto ma non ha mai seguito i miei suggerimenti».

Quanto alle possibilità della Lazio di mantenere il proprio rendimento fino al termine della stagione, Sabatini ha espresso un giudizio particolarmente positivo.

SUL FUTURO DELLA LAZIO IN CAMPIONATO – «Ma non è una favola. La Lazio è un fatto, una squadra autoritaria. Il mio augurio è che la storia della Lazio duri tutto l’anno».

Sabatini sulla Roma di Gasperini: «Formidabile». Ma per lo scudetto sceglie l’Inter

Nonostante il grande entusiasmo per il primato della Lazio e il secondo posto della Roma, Sabatini continua a considerare l’Inter di Cristian Chivu la principale candidata alla vittoria dello scudetto.

L’ex direttore sportivo ha comunque riservato parole importanti alla squadra di Gasperini, sottolineando soprattutto la crescita di alcuni protagonisti.

SULLA ROMA E SULLA FAVORITA PER LO SCUDETTO – «La Roma combatterà fino all’ultima giornata ma io vedo ancora l’Inter favorita. Rivincerà lo scudetto. Però la squadra di Gasperini regala gioia a vederla giocare. L’allenatore è straordinario, la squadra se ne rende conto e risponde ai suoi comandi in maniera altrettanto straordinaria. La Roma è formidabile per unità di intenti, spirito e impeto. Voglio citare alcuni romanisti fuori dai soliti noti. Koné è un centrocampista poderoso, uno dei migliori della Serie A. Accanto a lui Cristante si sta riproponendo a ottimi livelli, e poi tutti i difensori, Hermoso in particolare. Lo spagnolo si inserisce, sa cambiare gioco, fa partire bene l’azione».

Sabatini si è soffermato anche sull’entusiasmo della Capitale, chiamata a sostenere entrambe le formazioni senza trasformare le aspettative in pressioni eccessive.

SULL’ENTUSIASMO DEI TIFOSI ROMANI – «Questa è una città che, quando si entusiasma, è probabile che vada oltre, però mi pare che il tifo sia al momento molto misurato, senza eccessi».

Sabatini esalta Malen: il giudizio sulla Serie A e il merito di Gasperini

Uno dei giocatori maggiormente apprezzati dall’ex dirigente è Donyell Malen, attaccante olandese diventato un punto di riferimento della Roma.

Secondo Sabatini, il rendimento del centravanti non dipende da una presunta inferiorità del campionato italiano, ma soprattutto dalla capacità di Gasperini di valorizzarne le caratteristiche.

SU MALEN E SUL CONFRONTO TRA SERIE A E PREMIER LEAGUE – «Qualcuno dice che Malen sia così forte in Italia perché il livello del nostro calcio è più basso rispetto ad altri. Falso. La Serie A vale più della Premier League, che sa solo vendersi meglio. Malen era una riserva nell’Aston Villa, dove faceva la punta esterna. È stato bravissimo Gasperini a trovargli la giusta collocazione, a dargli i giusti stimoli tecnici tenendolo sempre al centro dell’azione. Il suo stop orientato è un certificato di morte per le difese».

Un elogio significativo nei confronti dell’attaccante, diventato uno dei protagonisti della corsa ai vertici della formazione giallorossa.

Sabatini ricorda Marquinhos e Luis Enrique: i retroscena prima di PSG-Roma

L’intervista alla Gazzetta dello Sport si è conclusa con uno sguardo alla Champions League e alla sfida tra Paris Saint-Germain e Roma, che vedrà i giallorossi affrontare due vecchie conoscenze: Marquinhos e Luis Enrique.

Sabatini ha ricordato le circostanze che portarono all’acquisto del difensore brasiliano, successivamente ceduto al club francese.

SULL’ACQUISTO DI MARQUINHOS ALLA ROMA – «Marquinhos era un ragazzino del Corinthians. Entrò in campo per pochi minuti e fece due recuperi eccezionali sugli avversari lanciati. Simone Beccaccioli, che lo aveva osservato dal vivo, corse da me: mi innamorai immediatamente. Aveva 18 anni, Zeman lo plasmò. Lo pagammo 4 milioni, partì per 33. Bravissimo Leonardo a prenderlo».

Particolarmente interessante anche il ricordo dell’esperienza di Luis Enrique sulla panchina della Roma, caratterizzata da alcune decisioni controverse e conclusa prima che il tecnico spagnolo potesse sviluppare pienamente il proprio progetto.

SULL’ESPERIENZA DI LUIS ENRIQUE ALLA ROMA – «Roma non vive di rimpianti. Lui fece scelte impopolari, a partire dall’esclusione di Totti in Europa League per far giocare Verre, un ragazzino. La gente non gliel’ha mai perdonato. Luis Enrique è uno spagnolo molto orgoglioso, un uomo irripetibile. Quando si parla di hombre vertical si deve pensare a lui: umanamente, intellettualmente, come allenatore. In società abbiamo cercato in tutti i modi di trattenerlo. Se sarebbe diventato lo stesso anche a Roma? Sì, perché i romanisti sanno tornare sui loro passi. Una storia iniziata con una premessa sbagliata sarebbe diventata un bel film perché Luis era grandioso e la gente se ne sarebbe accorta».

Parole che testimoniano la grande considerazione di Sabatini nei confronti dell’attuale allenatore del PSG.

Tra gli elogi alla Lazio di Gattuso, l’ammirazione per la Roma di Gasperini e la fiducia nell’Inter per la corsa scudetto, l’ex direttore sportivo ha offerto una lettura approfondita degli equilibri del campionato, senza dimenticare alcuni dei protagonisti più importanti della propria carriera dirigenziale.