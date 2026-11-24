Atalanta, Marco Carnesecchi è stato sottoposto ad intervento dopo la lesione del menisco. L’operazione è perfettamente riuscita

Arrivano aggiornamenti rassicuranti dall’infermeria nerazzurra sulle condizioni di Marco Carnesecchi. L’estremo difensore dell’Atalanta è finito sotto i ferri nella mattinata odierna per risolvere il problema articolare accusato prima dello spettacolare pareggio casalingo per 4-4 contro l’Inter: l’intervento chirurgico si è concluso con esito positivo e apre ora la strada al percorso di recupero.

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Dal forfait nel riscaldamento di Atalanta-Inter all’artroscopia

Lo stop forzato del portiere bergamasco era maturato nei minuti immediatamente precedenti al fischio d’inizio del big match contro i nerazzurri milanesi. Costretto ad alzare bandiera bianca già durante il riscaldamento, Carnesecchi si era poi sottoposto agli accertamenti strumentali del caso, che avevano evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Per scongiurare ricadute e favorire una ripresa ottimale, lo staff sanitario orobico ha optato per la soluzione chirurgica. Nella mattinata di oggi l’estremo difensore ha dunque effettuato un’operazione in artroscopia finalizzata alla pulizia meniscale dell’articolazione interessata.

La nota ufficiale dell’Atalanta e le prossime tappe

A confermare la buona riuscita dell’operazione è stata direttamente la società bergamasca attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali:

“Nella mattinata il calciatore Marco Carnesecchi si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro. L’operazione è andata a buon fine e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo”.

Archiviata la fase operatoria, Carnesecchi osserverà ora un brevissimo periodo di riposo post-intervento prima di avviare, già nei prossimi giorni, il programma personalizzato di fisioterapia e riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico dell’Atalanta. L’obiettivo del club e del giocatore è procedere con cautela nei primi carichi di lavoro per restituire il portiere titolare alle rotazioni della squadra nel minor tempo possibile.