Gustavo Varela infiamma il mercato: Juventus, Napoli e Inter sulle tracce del gioiello del Monza

Il rendimento straordinario mostrato sin dall’avvio di stagione ha trasformato Gustavo Varela in uno degli uomini copertina della Serie A. Arrivato al Monza per meno di tre milioni di euro, il ventunenne centravanti portoghese ha attirato l’attenzione delle principali big italiane ed europee. A fare chiarezza sugli scenari di mercato e sui retroscena contrattuali è stato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, evidenziando come il club brianzolo possa già aprire alla cessione a gennaio davanti a una proposta importante.

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I dettagli dell’accordo tra Monza e Benfica

Prima di entrare nel vivo della corsa al giocatore, l’esperto di mercato ha precisato i termini dell’intesa tra i brianzoli e il club lusitano, escludendo un riacquisto automatico da parte dei portoghesi: «Ma anche a proposito di Gustavo Varela, vi abbiamo spiegato la questione legata al contratto, legata agli accordi tra il Monza e il Benfica. Cioè il Benfica ha un diritto di matching rights per Varela, ma non ha un diritto di recompra. Cosa significa? Che il Benfica non può pagare una cifra e riportare il giocatore a casa, non può farlo. Il Benfica ha tra le sue mani questo diritto di matching rights. Cosa significa? Che se un’altra squadra fa un’offerta al Monza, il Benfica ha 5 giorni per pareggiarla, quindi il Benfica ha questo jolly, in alternativa il Benfica prende il 20% sulla plusvalenza della futura rivendita. Ma è molto importante spiegarvi una cosa: questo diritto in favore del Benfica non consente di acquistare automaticamente il giocatore.»

Sfida tra Juventus, Napoli e Inter: la valutazione del Monza

Sul fronte italiano la concorrenza è serrata, ma con tempistiche differenti. L’Inter ha osservato nuovamente dal vivo l’attaccante con il direttore sportivo Dario Baccin e il suo collaboratore Simone Lo Schiavo, pur considerandolo al momento un obiettivo soprattutto estivo. Diversa invece la posizione di Napoli — forte degli ottimi rapporti del ds Giovanni Manna con l’agenzia del calciatore — e della Juventus, entrambe molto più vigili in ottica invernale, senza dimenticare il forte interesse proveniente dalla Premier League anche per via dello stipendio molto contenuto del classe 2005: «Il Monza, come vi abbiamo detto durante la sosta e ripeto anche oggi, può vendere Varela a gennaio. Varela può andare via già a gennaio. È un’opzione serissima. Se arriva una cifra vicina ai 30 milioni di euro, il Monza partirebbe da 40, ma la sensazione è che in un pacchetto da 30-35 bonus compresi si possa arrivare a dama per Gustavo Varela già a gennaio. Il Napoli lo sa, la Juve lo sa, l’Inter ha memorizzato, ma l’Inter sostiene di avere quattro attaccanti e al momento eventualmente lo considera un investimento estate, a meno che non si decida, ripeto, di fare un’eccezione per questo ragazzo che sta facendo così bene. Napoli e Juventus hanno più urgenza legata a gennaio e poi c’è l’estero, ragazzi, perché sarà un mercato invernale in cui squadre inglesi e non solo cercano l’attaccante.»

Alla Continassa i primi contatti sono già stati avviati: per anticipare Napoli e club inglesi, la Juventus dovrà muoversi con tempestività fin dall’apertura del mercato di gennaio.