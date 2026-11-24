Calciomercato Napoli, novità importanti su De Bruyne, McTominay e Zirkzee. Cosa succede in casa azzurra

Il futuro del reparto avanzato e il consolidamento dei pilastri del centrocampo viaggiano su binari paralleli nelle strategie invernali del Napoli. Mentre la squadra prepara sul campo l’impegno europeo contro il Manchester City, la dirigenza partenopea sfrutta la trasferta inglese per tessere trame decisive in vista di gennaio.

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Il nodo De Bruyne e la pista Zirkzee per l’attacco

In primo piano nelle manovre offensive, secondo Sky, c’è la posizione di Kevin De Bruyne. Il club azzurro non ha ancora preso una decisione definitiva sull’eventuale cessione del fuoriclasse belga: tutto dipenderà dalla portata del rilancio che il PSV deciderà di presentare dopo aver già messo sul piatto una prima proposta da 2 milioni di euro. Solo di fronte a condizioni ritenute congrue la società darà il via libera all’uscita, attivandosi poi immediatamente per individuare un sostituto adeguato.

Parallelamente, resta sempre calda l’idea Joshua Zirkzee per potenziare il fronte offensivo. L’interesse per il centravanti olandese prescinde infatti dal destino di Lorenzo Lucca: la volontà del Napoli è quella di arricchire le rotazioni d’attacco con un innesto supplementare, motivo per cui il profilo dell’ex Bologna rimane stabilmente nei radar della dirigenza.

Incontro con Murdock per blindare Scott McTominay

Sul fronte dei rinnovi, invece, l’attenzione del direttore sportivo Giovanni Manna si è concentrata su Scott McTominay. Proprio nell’albergo di Manchester che ospita il ritiro della formazione azzurra alla vigilia della sfida di Champions League, il dirigente e i vertici societari hanno avuto un faccia a faccia con Colin Murdock, procuratore del centrocampista scozzese, per far avanzare le trattative sul prolungamento contrattuale.

Arrivato alle pendici del Vesuvio nell’estate del 2024, il mediano britannico sta disputando la sua terza stagione consecutiva con il Napoli. Un percorso iniziato nel migliore dei modi già all’esordio al “Maradona”, quando il suo impatto risultò determinante per la conquista dello Scudetto e gli valse il titolo individuale di MVP della Serie A 2024/2025: credenziali che spingono oggi il club a blindarlo con un nuovo accordo.