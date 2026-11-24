Il CAS ha emesso il suo verdetto: il Senegal è campione della Coppa d’Africa! Niente trofeo per il Marocco

Clamoroso colpo di scena a Losanna sull’epilogo della Coppa d’Africa 2025. Nonostante alla vigilia filtrasse un forte ottimismo in casa marocchina — con indiscrezioni vicine al quotidiano spagnolo MARCA che davano per scontata la conferma del titolo a tavolino ai Leoni dell’Atlante — il Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) ha ribaltato ogni pronostico, proclamando ufficialmente il Senegal campione del torneo continentale e cancellando la revoca decisa a marzo dalla CAF.

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Dal gol di Pape Gueye al caso articolo 82: la ricostruzione

La lunga battaglia legale era nata dopo la finalissima disputata lo scorso 18 gennaio. Sul rettangolo verde a festeggiare erano stati proprio i Leoni della Teranga, vittoriosi ai tempi supplementari grazie alla rete decisiva di Pape Gueye. A metà marzo, però, la Confederazione Africana di Calcio aveva accolto il reclamo del Marocco — presentato per l’abbandono temporaneo del campo da parte dei senegalesi in segno di protesta contro l’arbitraggio — assegnando la vittoria per 0-3 a tavolino ai nordafricani.

Alla base del provvedimento c’era l’applicazione dell’articolo 82 del regolamento della competizione, che recita testualmente: «Se, per qualsiasi motivo, una squadra… rifiuta di giocare o lascia il campo prima della fine ordinaria della partita senza l’autorizzazione dell’arbitro, sarà considerato il perdente e sarà eliminato dalla competizione in corso».

L’accoglimento del ricorso e la beffa per Brahim Díaz

Di fronte alla sottrazione del trofeo, la federazione senegalese non si era mai arresa, presentando immediatamente appello al CAS e bollato la sanzione con parole durissime: «È giusto, senza precedenti e inaccettabile». Nei mesi successivi i calciatori del Senegal avevano continuato a rivendicare sul piano morale la vittoria ottenuta sul prato, esibendo con orgoglio le medaglie conquistate sul campo.

A differenza delle sensazioni della vigilia, che lasciavano presagire una conferma della linea dura della CAF, i giudici di Losanna hanno dato ragione alla federazione senegalese, restituendo definitivamente la corona continentale al Senegal.