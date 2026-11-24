Luis Enrique, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Roma

Alla vigilia dell’atteso confronto di Champions League contro la Roma (domani ore 21:00), il tecnico del PSG Luis Enrique ha toccato tutti i nodi della sfida europea con grande schiettezza. Da grande ex della panchina giallorossa, l’allenatore spagnolo ha riservato parole di enorme stima a Gian Piero Gasperini, analizzando poi le insidie offensive dei capitolini e la gestione dei pesanti infortuni di Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué.

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L’elogio a Gasperini, i pericoli di Malen e il ricordo di Roma

Il confronto tattico con la Roma accende l’entusiasmo di Luis Enrique, che ha definito così il tecnico piemontese: «Penso che Gasperini sia chiaramente un’araba fenice del calcio italiano. Ha un modo molto diverso di vedere il calcio, che mi piace perché cerca di attaccare continuamente e di essere migliore dell’avversario. Le sue squadre pressano continuamente e non è normale vedere questo nel calcio italiano. È rimasto fedele al suo modo di intendere il calcio».

Sulle insidie della squadra giallorossa e sull’esplosione da centravanti di Donyell Malen, il tecnico parigino ha aggiunto: «Malen è un giocatore che in precedenza giocava sulle fasce e, quando metti un giocatore con queste qualità al centro dell’attacco, ha dimostrato la sua capacità di segnare. Il numero di gol è incredibile. Domani dovremo prestare attenzione a tutti gli attaccanti, ma anche a tutti gli altri giocatori, perché la mobilità è un aspetto molto importante della Roma. Penso che siano stati sfortunati nelle due partite contro Real Madrid e Manchester United. Avrebbero meritato più punti».

Non è mancato un passaggio affettuoso sulla Capitale e sulla gestione dei campioni ai tempi di Francesco Totti: «Sono passati 15 anni da allora ed è stata un’esperienza molto speciale per me. Ho un bel ricordo del mio anno a Roma. Provo una bella sensazione ogni volta che ho la possibilità di visitare Roma». E sul rapporto con le stelle dello spogliatoio: «I calciatori sono persone normali e, quando cerchi di seguire il tuo percorso e di aiutare individualmente i giocatori e la squadra, è questo ciò che cerchiamo di fare come allenatori».

Emergenza infortuni: niente mercato, avanti col collettivo

Per sostituire Kvaratskhelia e Doué, Luis Enrique rifiuta ogni alibi e sbarra la porta a interventi tampone a gennaio: «Con la qualità dei miei giocatori e della squadra. Cosa pensate che faremo? Ci metteremo a piangere oppure penseremo a essere una squadra resiliente? Domani dimostreremo che cercheremo di essere altrettanto competitivi». E sul mercato chiarisce: «Non abbiamo l’obbligo di intervenire sul mercato. Non acquisteremo un giocatore per sei mesi, non è il nostro stile».

Infine, sull’importanza del gruppo guidato da centrocampisti come Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves e Warren Zaïre-Emery: «Non è importante chi segna i gol o chi fa gli assist. Restiamo concentrati sugli aspetti collettivi. È una bella sfida per noi come squadra».