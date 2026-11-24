Coppa d’Africa, Sadio Mané ha commentato così il verdetto del CAS che ha restituito il titolo al Senegal al cospetto del Marocco

La storica sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS), che ha restituito ufficialmente al Senegal il titolo di campione della Coppa d’Africa 2025, ha scatenato l’entusiasmo dell’intero paese e dei suoi protagonisti più rappresentativi. A farsi portavoce dello spogliatoio dei Leoni della Teranga è stato il leader carismatico Sadio Mané, che ha commentato con parole cariche di emozione e fair play il verdetto definitivo emesso dall’alta corte di Losanna.

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L’esultanza del capitano e la dedica ai compagni per la seconda stella

Dopo mesi di attesa e battaglie legali seguite alla finale continentale, il fuoriclasse senegalese ha celebrato la riconquista del trofeo, sottolineando i sacrifici compiuti dal gruppo per cucire sul petto la seconda stella africana:

“La decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport che restituisce al Senegal il titolo di campione d’Africa ci riempie di gioia. Grazie ai miei compagni di squadra: conosco gli sforzi e i sacrifici che ciascuno ha fatto per questa seconda stella”.

Un messaggio sentito che riconosce il valore del percorso costruito sul campo dalla nazionale del Senegal, finalmente legittimato anche sul piano della giustizia sportiva internazionale.

Il gesto di distensione verso il Marocco e l’abbraccio al popolo senegalese

Al di là dell’esultanza per il verdetto favorevole, Mané ha voluto compiere un gesto di grande sportività nei confronti degli avversari del Marocco, protagonisti di un lungo contenzioso regolamentare nei mesi scorsi, ribadendo il legame storico e culturale tra le due nazioni:

“Rivolgo un messaggio di rispetto e incoraggiamento al popolo marocchino e ai giocatori del Marocco. Hanno compiuto uno splendido percorso e possono esserne orgogliosi. Auguro loro il meglio per il futuro. Senegal e Marocco sono due popoli fratelli: possa la passione per il calcio continuare ad avvicinarci”.

Infine, il pensiero conclusivo dell’attaccante è andato direttamente ai sostenitori dei Leoni della Teranga, che non hanno mai smesso di sostenere la squadra durante l’intero iter giudiziario al CAS:

“Congratulazioni a tutti i senegalesi. Questa vittoria è anche vostra”.

Con le parole del suo giocatore simbolo, il Senegal archivia definitivamente le tensioni post-finale e dà il via ai festeggiamenti ufficiali per la Coppa d’Africa 2025.