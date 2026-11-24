Infortunio Rensch: sarà out per Psg Roma, ma nella lista dei convocati di Gasperini c’è un recupero importante

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini alla vigilia della prestigiosa trasferta di Champions League sul campo del PSG, in programma domani alle ore 21:00 al Parco dei Principi. Nell’elenco dei convocati diramato dopo la seduta di rifinitura a Trigoria spicca l’assenza di Devyne Rensch, fermato da un nuovo guaio muscolare che lo costringe a dare forfait per il big match contro i francesi di Luis Enrique.

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Nuovo stop per Rensch: lesione all’adduttore, ma recupera Balerdi

Per il laterale olandese classe 2003 si tratta di una vera e propria ricaduta sfortunata: appena rientrato dal precedente fastidio muscolare accusato nel successo per 5-2 contro l’Udinese, Rensch ha riportato una lesione di grado intermedio dell’adduttore lungo sinistro. Un’assenza pesante nelle rotazioni giallorosse — finora aveva collezionato 10 presenze e 337 minuti complessivi — che priva il tecnico di un’alternativa preziosa a gara in corso per spinta e letture difensive. Nonostante l’indisponibilità, l’esterno seguirà comunque da vicino la squadra in trasferta.

Dall’infermeria arriva però anche una nota positiva: Leonardo Balerdi ha completato regolarmente l’intera seduta di allenamento ed è tornato a piena disposizione di Gasperini per blindare il reparto arretrato.

La classifica europea e le scelte d’attacco: spazio a Dybala, Soulé e Malen

La sfida di Parigi rappresenta un crocevia fondamentale per misurare le ambizioni europee della Roma, attualmente 20ª in classifica con 4 punti (frutto del netto 4-0 allo Slovan Bratislava e dell’1-1 contro il Fenerbahçe, a fronte delle beffarde sconfitte in rimonta contro Real Madrid e Manchester United). Per provare a strappare punti preziosi in Francia, Gasperini si affiderà in avanti alla qualità della trequarti tutta argentina composta da Paulo Dybala e Matías Soulé alle spalle del centravanti Donyell Malen.

L’elenco completo dei convocati della Roma

Ecco la lista dei calciatori scelti da Gian Piero Gasperini per la sfida contro il PSG:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.

Svilar, Gollini, De Marzi. Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.

Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora. Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.