Lois Openda torna ad allenarsi con il Lione: ecco le dichiarazioni di Vicens e lo scenario per il calciomercato estivo

Dopo oltre un mese di stop dovuto all’infortunio al perone rimediato lo scorso 9 ottobre, Loïs Openda è tornato ad allenarsi con il Lione. Un rientro fondamentale per il giocatore, che durante la convalescenza ha assistito a un profondo ribaltone tecnico sulla panchina dell’Olympique.

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Il cambio in panchina e l’apertura di Carlos Vicens

Ad accogliere nuovamente Openda al centro sportivo non c’è infatti più Paulo Fonsecapassato nel frattempo allo Sporting Lisbona. La guida dei francesi è oggi affidata a Carlos Vicensche ha commentato con cautela ma fiducia il recupero dell’attaccante: “Loïs è nella fase finale del recupero, le decisioni verranno prese giorno per giorno per valutare se accelerare il suo percorso”. Parole distensive, che allontanano almeno per ora le indiscrezioni francesi su una possibile esclusione dal progetto già a gennaio.

Il nodo prestito e i conti della Juventus

Resta comunque tutta da scrivere la posizione del giocatore in ottica futura. Openda si è trasferito dalla Juventus al Lione la scorsa estate in prestito secco oneroso da 3,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2027, senza diritti né obblighi di riscatto. Dopo un buon avvio stagionale (10 presenze, 2 gol e 1 assist), il belga deve ora riconquistarsi spazio e continuità per rilanciare la propria annata.

In casa bianconera la situazione viene monitorata con grande attenzione soprattutto sul piano finanziario. Acquistato nel 2025 dal Lipsia con obbligo di riscatto scattato nel giugno 2026 per complessivi 40,6 milioni di euro e legato alla Juventus fino al 2030, Openda peserà a bilancio per circa 30 milioni nell’estate 2027, dopo una quota di ammortamento da 10 milioni. Per evitare una minusvalenza senza reintegrarlo nella rosa bianconera, la dirigenza della Vecchia Signora dovrà dunque trovare un acquirente disposto a soddisfare tale valutazione oppure optare per una nuova cessione a titolo temporaneo.



