Formazioni ufficiali Como Aek Atene: le scelte di Cesc Fàbregas e Marko Nikolic per il match di Champions League
Stasera alle 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia va in scena l’attesa sfida di UEFA Champions League tra il Como guidato da Cesc Fàbregas — tecnico spagnolo giovane, ambizioso e dalla mentalità offensiva — e i greci dell’AEK Atene. Un appuntamento storico per i lariani davanti al proprio pubblico, da seguire qui su Calcionews24
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COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Gacinovic, Vitalis, Marin, Kutesa; Jovic, Gacinovic. Allenatore: Nikolic.