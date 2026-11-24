Infortunati Frosinone, come sta Antonio Raimondo? Le ultime sulle condizioni del bomber e sull’infermeria gialloblù

Il Frosinone continua a stupire nella Serie A 2026-2027 confermandosi una delle rivelazioni più brillanti della stagione. Sotto la guida di Massimiliano Alvini la formazione ciociara ha già accumulato 20 punti nelle prime dodici giornate, frutto di sei vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, occupando un prestigioso settimo posto in classifica. Nonostante le recenti battute d’arresto contro Cagliari e Milan, a tenere banco in casa gialloblù è soprattutto l’emergenza legata agli infortuni.

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Le condizioni di Antonio Raimondo: pronto a tornare a correre

A destare maggiore apprensione nell’ambiente ciociaro sono state nelle ultime ore le condizioni fisiche di Antonio Raimondo — centravanti giovane, dinamico e dotato di grande fiuto del gol, autentico trascinatore e capocannoniere stagionale dei gialloblù con nove reti complessive.

A fare chiarezza sui tempi di recupero ci ha pensato il direttore sportivo Renzo Castagnini intervenuto ai microfoni della trasmissione “Bordocampo” su Teleuniverso: “Raimondo sta abbastanza bene. Fare delle previsioni precise sul rientro è difficile, ma dovrebbe ricominciare a correre questa settimana. Poi bisognerà riatletizzarlo gradualmente, ma il percorso procede per il verso giusto”. Una notizia rassicurante per tutto lo staff tecnico, che punta a riavere presto al top il proprio punto di riferimento offensivo.

Florian Grillitsch vicino al rientro in gruppo

Le buone notizie dall’infermeria non si fermano però al reparto avanzato. Durante il suo intervento televisivo, Castagnini ha infatti aggiornato anche sul recupero di Florian Grillitsch fermatosi a fine settembre per sottoporsi a un intervento chirurgico di ernioplastica.

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“Dovrebbe rientrare finalmente in gruppo già nel corso di questa settimana”, ha confermato il direttore sportivo, regalando così ad Alvini una pedina fondamentale per garantire qualità ed equilibrio alla mediana del Frosinone nei prossimi impegni di campionato.