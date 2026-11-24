PSG Roma, Gian Piero Gasperini presenta la sfida di Champions League del 25 novembre: le dichiarazioni del tecnico giallorosso in conferenza stampa

La Roma si prepara a una delle sfide più prestigiose della propria stagione europea. Mercoledì 25 novembre i giallorossi saranno impegnati sul campo del Paris Saint-Germain per il quinto turno della League Phase di Champions League, un appuntamento che rappresenta un importante banco di prova per la squadra di Gian Piero Gasperini.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore romanista ha analizzato le difficoltà della trasferta parigina, soffermandosi sul valore degli avversari e sulla necessità di limitare gli errori. Prima della consueta conferenza stampa, Gasperini è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport, tornando sulla dolorosa eliminazione subita contro il PSG quando allenava l’Atalanta.

PSG Roma, Gasperini a Sky Sport: il ricordo del 2020 e l’importanza della Champions League

La sfida contro il Paris Saint-Germain riporta alla memoria dell’allenatore giallorosso il quarto di finale di Champions League del 2020, quando la sua Atalanta venne eliminata dai francesi dopo essere rimasta in vantaggio fino agli ultimi minuti.

SULLE ESPERIENZE EUROPEE E IL PRECEDENTE CON IL PSG – «Devo dire che quando ho iniziato a giocare le coppe mi è stato riconosciuto. È stato un metro di paragone con la Champions, che è la competizione più importante al mondo. Quella partita con il PSG nel 2020 è stata un rimpianto, ma anche qualcosa di straordinario».

Il tecnico ha poi richiamato l’attenzione sulla gestione dei momenti decisivi, soprattutto dopo le sconfitte europee contro Real Madrid e Manchester United.

SULLE SCONFITTE EUROPEE E GLI EPISODI DECISIVI – «Real e Manchester United? Questa è la Champions, è la competizione degli episodi. Bisogna essere bravi nelle situazioni, a volte non è sufficiente fare delle prestazioni importanti. Bisogna stare attenti agli errori».

PSG Roma, Gasperini presenta la partita: «Dobbiamo contrastare la loro tecnica e velocità»

Nel corso della conferenza stampa, Gasperini ha evidenziato il valore del PSG, indicando nella capacità di contenere le qualità offensive dei francesi uno degli aspetti fondamentali della partita.

L’obiettivo della Roma sarà quello di proporre il proprio calcio anche contro una formazione abituata a giocare ad altissima intensità.

SULLA SFIDA CONTRO IL PARIS SAINT-GERMAIN – «Per noi è sicuramente un momento molto bello poter giocare questa gara contro i più forti. Quello che pensiamo di più in questo momento è fare una prestazione di livello. È la prima volta che li affrontiamo con la Roma e dovremo capire subito sul campo qual è il loro parametro e il loro valore, che sicuramente è molto alto, e quanto possiamo contrastare la loro tecnica e velocità. Quello che ci proponiamo è di riuscire a ridurre un po’ la loro efficacia per poter proporre anche il nostro tipo di gioco».

Il tecnico è tornato anche sulle precedenti prestazioni in Champions League, sottolineando come il risultato finale non rappresenti sempre una fotografia completa di quanto espresso sul terreno di gioco.

SUI COMPLIMENTI DI LUIS ENRIQUE E SULLE SCONFITTE CONTRO REAL MADRID E MANCHESTER UNITED – «Questa è la dimensione della Champions, la competizione più importante al mondo e di valore assolutamente più alto. Puoi fare prestazioni molto importanti, come abbiamo fatto con Real e Manchester, ma poi ci sono gli episodi e i migliori giocatori al mondo che possono determinare. È la competizione dove gli episodi incidono più che nelle altre. Noi dobbiamo preoccuparci di fare quel tipo di prestazioni, perché ti danno sicurezza, ti fanno crescere e te le porti dietro sia in campionato che in Europa».

PSG Roma, Gasperini torna sull’eliminazione dell’Atalanta: il rimpianto per Freuler e Mbappé

Uno dei passaggi più significativi della conferenza ha riguardato il precedente del 2020. Gasperini ha ricordato le difficoltà incontrate dall’Atalanta negli ultimi minuti della partita e il contributo determinante di Kylian Mbappé, entrato dalla panchina.

Il tecnico ha però sottolineato anche le differenze rispetto al Paris Saint-Germain attuale, che considera una squadra maggiormente organizzata grazie al lavoro di Luis Enrique.

SUL PRECEDENTE PSG-ATALANTA DEL 2020 – «È una partita che è rimasta un po’ indigesta nel finale. Anche lì purtroppo siamo rimasti in dieci negli ultimi minuti per l’infortunio di Freuler e non avevamo più cambi, mentre il PSG mise dentro Mbappé che fu determinante. Rimane comunque uno dei momenti più alti nella storia dell’Atalanta. Questo però è un altro tipo di gara, perché il PSG è diverso, è molto più squadra per merito di Luis Enrique. La Roma si approccia a questa competizione dopo diversi anni, è una partita di girone e per noi rappresenta una misura di quello che stiamo facendo».

PSG Roma, Gasperini elogia Luis Enrique: il giudizio su Vitinha e sulle assenze dei francesi

Il Paris Saint-Germain dovrà fare i conti con le assenze di Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, indisponibili per problemi fisici.

Nonostante questo, Gasperini non ritiene che le defezioni possano ridimensionare sensibilmente la pericolosità della squadra francese, che dispone di una rosa ricca di alternative.

L’allenatore romanista ha inoltre elogiato il lavoro di Luis Enrique, riconoscendogli il merito di aver costruito un collettivo capace di valorizzare le qualità dei singoli.

SULLE ASSENZE DEL PSG, VITINHA E IL LAVORO DI LUIS ENRIQUE – «Toccano tutte le squadre, il PSG ha una rosa importante e che riesce a sopperire anche ad assenza pesanti. Luis Enrique è straordinario, vederli giocare è fantastico. Vitinha? Non si può ridurre tutto a un giocatore. Il PSG ha avuto negli anni grandissimi giocatori e non è riuscito a ottenere i risultati che sperava, almeno in Europa. Ha iniziato a farlo con Luis Enrique».

Per la Roma, dunque, la trasferta contro il PSG rappresenterà un’occasione per misurare il proprio livello competitivo in Champions League. Gasperini chiede una prestazione di personalità, attenzione e qualità, consapevole che contro avversari di questo calibro anche un singolo episodio può cambiare l’esito della partita.