Pagelle Como Aek Atene: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata della Champions League 2026/27
Pagelle Como Aek Atene: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata della Champions League 2026/2027.
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COMO (4-2-3-1): Sanchez 6; Couto 6 (dal 65’ Smolcic 6), Ramon 6.5, Chalobah 6.5 (dall’81’ Kempf sv), Valle 6.5; Perrone 6, Milla 7; Da Cunha 5 (dall’88’ Ricci sv), Paz 5.5, Baturina 6 (dall’80’ Kaiki sv); Douvikas 6. All. Fabregas 6.5.
AEK ATENE (4-4-2): Strakosha 6; Rota 6, Moukouldi 6, Relvas 5.5, Pilios 6; Majer 5.5, Vitalis 6, Marin 6, Kutesa 5 (dal 62’ Varga 6); Gacinovic 5.5 (dal 74’ Mantalos 5.5), Jovic 5 (dal 74’ Zini 6). All. Nikolic 5.5.