Moviola Manchester City Napoli, l’analisi degli episodi arbitrali della sfida valida per la 5ª giornata di Champions League 2026/2027, diretto da István Kovács
La sfida Manchester City-Napoli, valida per la quinta giornata della Champions League 2026/2027, presenta diversi episodi da analizzare dal punto di vista arbitrale. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro rumeno István Kovács, chiamato a gestire una partita delicata e con due squadre top.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano