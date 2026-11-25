Kylian Mbappé, grazie alla doppietta realizzata in Real Madrid-Psv, ha stabilito record su record in Champions League

Serata indimenticabile sul piano personale e di squadra per Kylian Mbappé, grande protagonista nel netto successo in rimonta per 5-1 del Real Madrid contro il PSV Eindhoven in Champions League. Grazie alle due reti messe a segno nella ripresa — rispettivamente al 64′ e all’84′ — il fuoriclasse francese non solo ha indirizzato definitivamente la sfida per i Blancos, ma ha anche scalato ulteriormente la graduatoria dei migliori marcatori all-time nelle competizioni UEFA per club.

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Superato Raúl: Mbappé sale a 77 gol ed è sesto di sempre in Europa

Con la doppietta rifilata alla formazione olandese, Mbappé ha raggiunto quota 77 gol complessivi nelle coppe europee, conquistando in solitaria il sesto posto nella classifica storica dei bomber europei. Un traguardo dal forte valore simbolico in casa Real Madrid, dal momento che consente all’attaccante francese di staccare una leggenda assoluta del club madrileno come Raúl, rimasto fermo a 76 reti.

Oltre all’aggancio e al sorpasso ai danni della bandiera blanca, la serata consegna a Mbappé ulteriori primati di assoluto prestigio nella massima competizione continentale:

76 reti in Champions League: il bottino complessivo nella sola Champions League sale a 76 centri , rendendolo il secondo calciatore più giovane della storia ad aver tagliato il traguardo dei 75 gol nel torneo.

il bottino complessivo nella sola sale a , rendendolo il ad aver tagliato il traguardo dei nel torneo. Striscia record per la Francia: andando a segno per la settima gara consecutiva di Champions League, diventa il primo giocatore francese di sempre a riuscire in una simile striscia realizzativa.

La rimonta del Real Madrid: dal rigore di Perisic alla manita blanca

Sul piano del gioco, il Real Madrid ha dovuto faticare per un tempo prima di travolgere il PSV. Dopo il palo colpito in avvio da Vinicius Junior, gli olandesi avevano infatti sbloccato il risultato al 32′ su calcio di rigore trasformato da Ivan Perisic (assegnato tramite VAR per fallo di Tchouameni).

Nell’intervallo i cambi hanno però cambiato volto ai padroni di casa, scatenati nella ripresa: al 50′ Federico Valverde ha ristabilito la parità al volo su assist di Arda Güler, poi al 60′ Jude Bellingham ha firmato il sorpasso con un tiro dal limite dopo aver colpito il palo interno. Da lì si è scatenato Kylian Mbappé, a segno al 64′ su imbucata di Güler e al 84′ a tu per tu con Kovar su passaggio di Brahim Díaz, prima del sigillo finale per il 5-1 realizzato all’87′ da Vinicius Junior.