Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il pareggio contro il Manchester City in Champions League

Una prestazione di grande spessore tecnico e caratteriale permette al Napoli di fermare sul 2-2 il Manchester City in Champions League, lasciando persino qualche rimpianto per un successo sfiorato. Al termine del match europeo, l’allenatore azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzando l’importanza del risultato in chiave qualificazione, la ritrovata solidità difensiva e il futuro di Kevin De Bruyne, protagonista di un significativo abbraccio al momento della sostituzione.

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L’analisi tattica del pari con il City e il prossimo impegno col Sassuolo

Allegri ha sottolineato la maturità mostrata dalla squadra sia in fase di costruzione sia nel contenere la manovra degli inglesi, pur lasciando intendere che i tre punti non sarebbero stati un’utopia:

“Questa partita è stata importante, innanzitutto perché a questo punto se vincessimo 2 partite delle ultime 3 sarebbe importante per la qualificazione. I ragazzi sono stati bravi nell’uscita palla, tecnicamente abbiamo fatto buona cose e soprattutto bene nel non possesso nel rallentare l’azione del City. Dispiace anche, un pareggio meritato e ci deve essere l’amaro in bocca per la mancata vittoria anche se il pareggio è il risultato più giusto. Domenica abbiamo il Sassuolo, una partita da preparare bene soprattutto a livello mentale”.

Nonostante le rotazioni ridotte a disposizione, il tecnico livornese si gode la risposta del gruppo contro una delle corazzate d’Europa:

“Contenti per il punto, la cosa più importante con la prestazione. Abbiamo trovato una squadra veramente forte, i ragazzi sono stati bravi ad applicarsi nella partita”.

L’elogio a De Bruyne e la svolta sulla fase difensiva

Uno dei momenti più intensi della serata è stato l’abbraccio con Kevin De Bruyne al cambio, accompagnato dall’auspicio di averlo in rosa fino al termine dell’annata:

“Contento soprattutto per i ragazzi. Su Kevin, purtroppo l’età passa e la vita va avanti. È un giocatore straordinario, toglierlo mi è dispiaciuto. Il calcio sta perdendo giocatori come lui e Modric: giocatori straordinari da vedere per le persone che amano giocatori diversi dagli altri”.

Alla domanda su una possibile permanenza del fuoriclasse belga fino al termine della stagione, Allegri si è detto fiducioso:

“Ne parlerà con la società. Kevin è un ragazzo serio e credo che rimarrà fino a giugno”.

Infine, un passaggio autocritico e costruttivo sulla tenuta del reparto arretrato, tornato finalmente affidabile dopo un avvio complicato:

“Nella prima parte di stagione, soprattutto per responsabilità mia, abbiamo curato poco la fase difensiva. Segnali che non vanno bene, in campionato e anche in Champions. Stasera loro per far gol hanno dovuto sudare e questo è l’atteggiamento giusto per vincere le partite”.