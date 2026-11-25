L’Arsenal ha scritto la storia dopo l’1-1 in Champions League contro il Borussia Dortmund: ecco il traguardo dei Gunners
Serata da ricordare in chiave statistica per l’Arsenal, che grazie al pareggio per 1-1 contro il Borussia Dortmund riscrive i propri annali europei. Con il punto conquistato questa sera nella sfida contro i tedeschi, i Gunners hanno ufficialmente eguagliato la striscia di imbattibilità più lunga di sempre nella storia del club tra fase a gironi e League Phase della Champions League, raggiungendo un primato che resisteva da ben due decenni.
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Diciassette partite senza sconfitte: crolla un muro storico
Il risultato maturato contro il BVB consente alla formazione londinese di portare a 17 il numero di partite consecutive senza sconfitte nella prima fase della massima competizione continentale per club. Una continuità di rendimento impressionante che permette all’attuale ciclo dei Gunners di affiancare una delle pagine più iconiche della storia recente del club.
Ecco i numeri principali del traguardo tagliato questa sera dall’Arsenal:
- Striscia attuale: 17 gare di fila da imbattuti tra fase a gironi e nuova League Phase della Champions League.
- Precedente storico: il record apparteneva alla storica squadra del triennio 2003-2006, anch’essa capace di rimanere imbattuta per 17 incontri consecutivi.
- Il match decisivo: il pareggio per 1-1 contro il Borussia Dortmund ha garantito il punto necessario per agganciare lo storico primato ventennale.
Solidità europea per l’Arsenal sul palcoscenico della Champions League
Raggiungere una serie positiva che mancava in casa Arsenal dal periodo 2003-2006 certifica la dimensione internazionale acquisita dalla squadra londinese. Superare indenni un confronto ad alta intensità come quello contro il Borussia Dortmund conferma la maturità tattica e la tenuta mentale dei Gunners, capaci di trasformare la prima fase della Champions League in un autentico fortino inviolato.
Con l’aggancio al record di 17 partite consecutive senza ko, l’Arsenal si prepara ora ai prossimi appuntamenti europei con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il primato e scrivere una nuova pagina solitaria della propria storia continentale.