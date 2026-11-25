Nuovo allenatore Watford: il club inglese ha deciso chi sarà il sostituto dell’esonerato Alessio Dionisi

Si è conclusa dopo pochi mesi l’avventura inglese di Alessio Dionisi sulla panchina del Watford. La società britannica ha infatti ufficializzato nei giorni scorsi l’esonero dell’allenatore italiano al termine della pesante sconfitta per 4-0 contro lo Sheffield United, una debacle che ha fatto precipitare la squadra in una situazione di classifica sempre più delicata. Contestualmente, il club ha già individuato e bloccato il successore: è tutto fatto per l’arrivo di Edward Iordănescu, pronto a prendere le redini degli Hornets.

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I numeri dell’esonero di Dionisi in Championship

Approdata in Inghilterra nel corso dell’ultima estate con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni del club, l’ex guida tecnica di Empoli e Sassuolo non è mai riuscita a dare continuità di gioco e risultati alla formazione londinese. La dirigenza ha dunque optato per lo scossone immediato davanti a un rendimento ben al di sotto delle aspettative in Championship:

Classifica precaria: Alessio Dionisi lascia il Watford al 21° posto con appena 15 punti raccolti in 16 giornate , a sole quattro lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione.

lascia il al con appena , a sole quattro lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione. Crollo nell’ultimo ciclo: a risultare fatale è stato soprattutto il ruolino di marcia delle ultime dieci partite , in cui gli Hornets hanno racimolato soltanto due vittorie e un pareggio a fronte di sette sconfitte .

a risultare fatale è stato soprattutto il ruolino di marcia delle , in cui gli Hornets hanno racimolato soltanto a fronte di . La goccia che ha fatto traboccare il vaso: il netto 4-0 subìto contro lo Sheffield United ha convinto definitivamente la proprietà della necessità di voltare pagina.

Accordo totale con Edward Iordănescu: martedì l’arrivo a Londra

La dirigenza del Watford non ha perso tempo sul fronte del sostituto e ha già definito ogni dettaglio per ingaggiare Edward Iordănescu come nuovo allenatore della prima squadra. L’intesa tra le parti è completamente raggiunta e il tecnico rumeno è atteso a Londra nella giornata di martedì per formalizzare la firma sul contratto e iniziare subito il lavoro sul campo con l’obiettivo di allontanare il Watford dalle zone calde della Championship.