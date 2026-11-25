Manchester City in crisi! Solo una vittoria nelle ultime sette partite, che frenata per Enzo Maresca

Momento di forte flessione per il Manchester City guidato da Enzo Maresca. Il pareggio per 2-2 ottenuto contro il Napoli in Champions League — maturato al termine di una sfida vibrante in cui gli azzurri di Massimiliano Allegri hanno tenuto testa ai campioni inglesi — certifica infatti una preoccupante frenata nei risultati dei Citizens: nelle ultime sette partite disputate tra tutte le competizioni, la formazione di Maresca ha conquistato una sola vittoria nei tempi regolamentari.

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Il bilancio negativo: tra Premier League, Carabao Cup e Champions League

La striscia recente fotografa con chiarezza le difficoltà attraversate dal Manchester City, incapace di trovare continuità tanto in Premier League quanto nelle coppe. Se da un lato il reparto offensivo continua a creare occasioni, dall’altro la tenuta difensiva e la gestione dei momenti chiave delle gare stanno costando punti preziosi sia in campionato sia sul palcoscenico europeo.

Nel dettaglio, ecco il rullino di marcia delle ultime sette gare dei Citizens sotto la guida di Maresca:

Aston Villa-Manchester City 2-1 ( Premier League ): battuta d’arresto esterna in campionato.

( ): battuta d’arresto esterna in campionato. Manchester City-Brighton 2-2 ( Carabao Cup ): pareggio nei 90 minuti con qualificazione strappata soltanto ai calci di rigore.

( ): pareggio nei 90 minuti con qualificazione strappata soltanto ai calci di rigore. Brighton-Manchester City 1-0 ( Premier League ): nuovo passo falso contro i Seagulls, questa volta senza punti in palio.

( ): nuovo passo falso contro i Seagulls, questa volta senza punti in palio. Manchester City-RB Lipsia 3-2 ( Champions League ): l’unico successo pieno dell’intero ciclo recente, arrivato di misura nella massima competizione europea.

( ): l’unico successo pieno dell’intero ciclo recente, arrivato di misura nella massima competizione europea. Nottingham Forest-Manchester City 3-1 ( Premier League ): pesante sconfitta in trasferta che conferma le crepe difensive della squadra.

( ): pesante sconfitta in trasferta che conferma le crepe difensive della squadra. Manchester City-Fulham 1-1 ( Premier League ): altro mezzo passo falso casalingo che rallenta la corsa in campionato.

( ): altro mezzo passo falso casalingo che rallenta la corsa in campionato. Napoli-Manchester City 2-2 (Champions League): pareggio esterno che allunga la serie senza vittorie nei novanta minuti.

I numeri di una frenata che preoccupa

Complessivamente, il bilancio di questo ciclo parla di 1 sola vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte nei tempi regolamentari (con un passivo di 13 reti subite in 7 incontri). Un rendimento ben al di sotto degli standard abituali del Manchester City, chiamato ora a ritrovare equilibrio, compattezza difensiva e cinismo sotto porta per invertire la rotta prima che il distacco in Premier League e la classifica di Champions League si complichino ulteriormente.