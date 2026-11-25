Bayern Monaco, arriva un comunicato ufficiale sulle condizioni di salute di Jamal Musiala: incontro con gli agenti del calciatore e chiarimenti sui primi sintomi neurologici

Il Bayern Monaco interviene ufficialmente sulla delicata situazione di Jamal Musiala, fermo nelle ultime settimane a causa di problemi di salute. Il club bavarese ha pubblicato una nota per chiarire alcuni aspetti relativi al percorso medico del centrocampista tedesco, dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

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Come riportato anche da GianlucaDiMarzio.com, la società ha incontrato i rappresentanti dell’agenzia 11WINS, che cura gli interessi del calciatore, per discutere della situazione e ribadire il proprio sostegno.

Bayern Monaco, incontro con gli agenti di Musiala: il comunicato ufficiale

La società tedesca ha definito costruttivo il confronto avvenuto martedì 24 novembre, sottolineando come la tutela del giocatore rappresenti un obiettivo condiviso.

Nel comunicato ufficiale si legge:

«Ieri, martedì, si è tenuto un colloquio costruttivo tra il Bayern Monaco e i rappresentanti di Jamal Musiala. La salute del calciatore è la priorità assoluta per entrambe le parti. Jamal Musiala riceverà pieno sostegno nel suo percorso di recupero».

Un messaggio con cui il Bayern Monaco ha voluto ribadire la propria vicinanza al centrocampista, senza indicare una data per il ritorno in campo.

Musiala, i primi sintomi neurologici risalgono ad aprile 2025

La parte più significativa del comunicato riguarda la ricostruzione dei primi accertamenti medici.

Il club ha confermato che Musiala era stato sottoposto a esami già il 22 aprile 2025, in seguito alla comparsa di sintomi neurologici.

«*A seguito delle numerose voci circolate negli ultimi giorni, il Bayern Monaco e l’agenzia 11WINS, che cura gli interessi di Jamal, precisano quanto segue: Jamal Musiala è stato sottoposto a un primo esame il 22 aprile 2025 a causa di sintomi simili alle crisi di assenza. Ciò è avvenuto di concerto con il Bayern Monaco e il suo staff medico immediatamente dopo la prima comparsa dei sintomi neurologici.

Il Bayern Monaco e il management di Jamal Musiala hanno concordato di proseguire i colloqui in uno spirito di collaborazione e riservatezza*».

Bayern Monaco, quando torna Musiala? La priorità resta il recupero

La situazione del talento tedesco continua quindi a essere monitorata con attenzione.

Dopo il malore della scorsa estate e i successivi problemi fisici, Musiala ha saltato diverse partite. Il club ha scelto di mettere al centro la salute del giocatore, evitando di fissare pubblicamente una tempistica per il rientro.

Non sono stati comunicati ulteriori dettagli clinici né una data per la ripresa dell’attività agonistica. La prospettiva condivisa dal Bayern Monaco e dall’entourage di Musiala è quella di proseguire il percorso di recupero attraverso un confronto riservato e collaborativo.