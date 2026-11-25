All’Etihad il portiere del City viene bersagliato dai cori del settore ospiti, risponde con gesti di sfida e festeggia il pareggio di Cherki; Hojlund si toglie un sassolino contro il City

Una serata particolare per Gianluigi Donnarumma, portiere campano del Manchester City e della Nazionale italiana. Dopo il 2-2 contro il Napoli, nella quinta giornata della fase a campionato di Champions League, il numero uno dei Citizens ha lasciato l’Etihad senza rilasciare dichiarazioni alla stampa, ma passando in zona mista ha ammesso: “Sono nervoso, mi hanno insultato la mamma”. La frase è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport, che lo descrive come “furioso“.

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Cori e risposte dal campo

Durante il secondo tempo dal settore ospiti, al terzo anello della South Stand, sono partiti a più riprese cori offensivi diretti al portiere, nato a Castellammare di Stabia. Donnarumma ha reagito alzando il braccio sinistro e poi invitando con le mani i tifosi napoletani a proseguire, in segno di sfida. Dopo il pareggio di Rayan Cherki, trequartista francese, si è preso una piccola rivincita, esultando verso gli ospiti. Il tecnico del City, Enzo Maresca, anch’egli di origine campana, ha dichiarato: “I cori contro Gigio? Sinceramente non li ho sentiti, ero troppo dentro la partita”.

Un astio che viene da lontano

I tifosi azzurri avevano contestato Donnarumma anche nella sfida dello scorso anno a Manchester. L’origine della tensione risalirebbe al 2018, quando l’allora portiere del Milan aveva pubblicato sui social un video di sfottò rivolto a uno zio, tifoso del Napoli.

Cherki e Hojlund

Cherki, autore del gol del 2-2 e premiato come miglior giocatore dell’incontro, ha commentato: “Il premio come miglior giocatore dell’incontro? Non me ne frega niente, io voglio solo vincere. Abbiamo giocato bene, ma credo che non ci abbiamo messo molta energia e dobbiamo fare di più”. Il centravanti danese del Napoli Rasmus Hojlund, ex United, che dopo il suo gol aveva provocato i tifosi di casa con il coro dei rivali, ha spiegato: “Era una battuta, c’è una grande rivalità cittadina tra United e City, io ho un passato nel Manchester United che quindi è il mio club, ma non ho niente contro il City”.

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La partita

La gara ha visto il Napoli di Massimiliano Allegri portarsi in vantaggio due volte, con Hojlund e Noa Lang, ala olandese, ma venire ripreso in entrambe le occasioni, prima da Ayyoub Bouaddi e poi da Cherki, in una serata che ha confermato la crescita degli azzurri dopo giorni difficili.