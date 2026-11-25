Calciomercato Juventus, resta viva la pista portoghese: tentazione Bruno Fernandes a parametro zero, occhi su Varela e chance per Conceicao

Il mercato della Juventus guarda con particolare attenzione al Portogallo per programmare le prossime mosse tra gennaio e giugno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera ha manifestato interesse per Bruno Fernandes il cui contratto con il Manchester United scadrà nel giugno 2027, pur in presenza di un’opzione unilaterale di rinnovo a favore dei Red Devils.

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Bruno Fernandes frena sul rinnovo: duello tra Juventus, Milan e Sporting

Arrivato a Manchester nel gennaio 2020 per 65 milioni di euro (con un bilancio di 342 presenze, 113 gol e 111 assist, ma soli due trofei nazionali), Fernandes ha messo in stand-by le trattative per il prolungamento: “Non è il momento adatto, pensiamo solo a vincere le partite e poi riparleremo del contratto”. Sull’eventuale parametro zero si muove però anche il Milan, forte del legame d’agenzia con Ruben Amorim oltre allo Sporting Lisbona, ex club del giocatore che lo stesso capitano dei Red Devils non ha escluso per il futuro. Scartate le piste extra-europee, l’operazione per la Juventus resterebbe comunque legata alla qualificazione alla prossima Champions League, scenario già decisivo un anno fa nella corsa persa per Bernardo Silva poi approdato al Real Madrid di José Mourinho

L’obiettivo Gustavo Varela e il rilancio di Francisco Conceição

In attacco i fari bianconeri restano puntati su Gustavo Varela attuale capocannoniere della Serie A con 11 reti in altrettante gare con il Monza, che lo ha prelevato in estate dal Benfica per 2,5 milioni più bonus (con il 20% sulla futura rivendita a favore dei lusitani). Sul giovane bomber, valutato almeno 25 milioni per gennaio, si registra la concorrenza di Inter, Napoli e Tottenham.

Nel frattempo, sul campo, un altro portoghese è pronto a riprendersi la scena: Francisco Conceição tornerà infatti titolare giovedì sera allo Stadium nella sfida di Europa League contro l’Omonia Nicosia.