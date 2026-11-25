Rinnovo McTominay Napoli, trattativa ancora in salita per il centrocampista scozzese: distanza economica tra le parti, incontro a Manchester con l’agente e possibile cessione nell’estate 2027

Il futuro di Scott McTominay al Napoli resta un tema centrale per la dirigenza azzurra. Il centrocampista scozzese, attualmente legato al club fino al 30 giugno 2028, non ha ancora raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto. A complicare la trattativa sarebbe soprattutto la distanza tra la richiesta economica del giocatore e la proposta che la società sarebbe disposta a formulare.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un nuovo confronto informale si sarebbe svolto a Manchester, nelle ore precedenti alla sfida di Champions League terminata 2-2 contro il Manchester City.

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Rinnovo McTominay Napoli, incontro tra Manna e l’agente a Manchester

Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe incontrato Colin Murdock, agente del centrocampista, presso l’Hyatt Regency, albergo che ha ospitato gli azzurri durante la trasferta inglese.

Un appuntamento informale, utile per verificare gli eventuali margini di avvicinamento. Al momento, però, le posizioni resterebbero distanti, senza passi avanti decisivi rispetto ai precedenti contatti.

McTominay Napoli, richiesta da 10 milioni: la posizione di De Laurentiis

Il principale ostacolo sarebbe rappresentato dall’ingaggio. Stando al quotidiano, McTominay chiederebbe circa 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra nettamente superiore agli attuali 3 milioni.

Una richiesta considerata eccessiva dal presidente Aurelio De Laurentiis, nonostante l’importanza del giocatore.

I numeri confermano il suo peso nella squadra: 33 gol e 10 assist in 93 presenze complessive. La società, tuttavia, dovrebbe valutare anche l’età dello scozzese, prossimo ai 30 anni, e l’incertezza sulla qualificazione alla prossima Champions League.

McTominay Napoli, il progetto sportivo può fare la differenza

L’aspetto economico non sarebbe l’unico elemento determinante. McTominay vorrebbe continuare a competere per trofei importanti, all’interno di un progetto tecnico ambizioso.

Il forte legame con Napoli e i suoi tifosi potrebbe favorire la permanenza, ma servirà trovare un compromesso soddisfacente per entrambe le parti.

Calciomercato Napoli, Milan e Juventus osservano McTominay

In assenza di un accordo, il Napoli potrebbe valutare una cessione nell’estate 2027, evitando di avvicinarsi troppo alla scadenza contrattuale.

Secondo indiscrezioni attribuite alla stampa inglese, anche Milan e Juventus seguirebbero con interesse la situazione.

Per il momento non risultano sviluppi concreti su eventuali trattative con altri club. La priorità del Napoli resta il rinnovo, ma i prossimi colloqui saranno importanti per capire se esistano le condizioni per proseguire insieme.