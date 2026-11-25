Conferenza Stampa Spalletti e Neto alla vigilia della sfida di Europa League Juventus Omonia. Le dichiarazioni del tecnico e del portiere bianconero

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve torna a tuffarsi nel palcoscenico dell’Europa League. I bianconeri ospitano i ciprioti dell’Omonia per continuare la corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale. Le parole di Neto e Spalletti alla vigilia della sfida:

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NETO – «Ho grande soddisfazione e di essere in campo un’altra volta. Orgoglioso di far parte di questa squadra e degli obiettivi che abbiamo»

JUVE DI OGGI – «Esistono i cicli, non solo alla Juve ma ovunque. Ma vedo un ambiente sano. Secondo me possiamo toglierci delle belle soddisfazioni»

VICARIO – «Non so quanti conti la mia opinione. Vicario portiere di alto livello, è un piacere lavoro con luio, Carlo e lo staff. Un ambiente molto sano. Così possiamo fare buone cose»

GRUPPO E GIOCATORE CHE MI HA SORPRESO – «La voglia dei ragazzi è veramente contagiosa ed è positiva. Sono giocatori importanti, parliamo della Juve e riusciremo a fare buone cose. Voglia e determinazione c’è»

COMPETIZIONE – «Il livello è alto in questa competizione. Dove gioca la Juve gioca per vincere, il nostro obiettivo è questo. Non so cosa sarà del futuro, dobbiamo lottare e lavorare per vincere»

RITORNO JUVE – «Ero in un momento in cui cercavo delle cose, doveva avere senso quello che avrei fatto nella mia prossima tappa. Con la Juve ho sentito questo, aveva un senso diverso, ho sentito questo. Era un capitolo aperto, la vita mi ha ridato questo e sono soddisfatto e vedremo cosa sarà del futuro. Io sono qui per aiutare, poi vedremo…»

SQUADRA – «La squadra è in crescita, tanti è la prima volta che giocano questa competizione. Ci sono alti e bassi, ci stanno. Il campionato è talmente lungo, bisognerà capire. Il mio focus è allenarmi al 100% e quando c’è occasione sfruttare il momento. L’importante è avere disponibilità»

AVVERSARIO – «Sarà una partita difficile, squadra forte anche nelle ripartenze. Conosco Fabiano da tanto tempo. Stiamo parlando di Europa quindi conosciamo le difficoltà ma dobbiamo portare a casa la vittoria»

UMORE GIOCATORI – «Siamo in uno spogliatoio, in una squadra dove si è vinto tanto. Sappiamo dove siamo e cosa rappresentiamo. Voglio fare grandi risultati e grandi cose. Speriamo di poter arrivare e lottare per questo»

Parla Spalletti:

IL PUNTO SU DOMANI – «Abbiamo recuperato dei giocatori, tolto Nico Gonzalez e Kalulu oltre ai lungo degenti sono tutti a disposizione. Ci arriviamo bene, perchè ora gli allenamenti sono popolati da tanti giocatori, ci alleniamo su situazioni gioco e non solo per cui è un abituarsi in positivo»

ATTACCANTE – «E’ un grido disperato da parte vostra… Quando voi mi chiedete io rispondo. Quante volte abbiamo parlato di Vlahovic. Io ho parlato di un punta fisica come caratteristica. Ho voluto provare Kolo perchè ho bisogno di quel giocatore. Abbiamo parlato anche di Woltemade… Non è che puo’ giocare sempre lui, io ho riproposto Kolo Muani lì, se poi riesco a recuperare tanti giocatori in quelle soluzioni, penso di poterlo rimettere li’ contro quella come il Venezia. Non è un grido disperato, l’avete fatto voi. Non ho mai detto che Woltemade non mi piace. Se Ekhator farà vedere di essere questo livello lui ha le qualità, lo dobbiamo vedere. L’anno scorso ha fatto vedere belle cose, lui è una promessa. Si sta allenando bene, sta meglio fisicamente e capiamo se ha quella caratteristica. Ma anche Nico puo’ fare l’attaccante. Questa caratteristica ti dà soluzioni diverse per guadagnare campo, per il pressing degli avversari.. Sono molteplici le soluzioni che offrono giocatori con quelle caratteristiche. Io ho parlato di tutto questo, ma non ho parlato male di Woltemade e Kolo Muani. Ne ho parlato spesso con i giornalisti di questo. Tutti e due non posso farli giocare sempre insieme, qualcosa devo poter variare»

FORMAZIONE – «L’Omonia è una squadra che ha 6 punti e ha vinto contro il Celta Vigo e forse qualcuno se lo dimentica. L’allenatore conosce bene il calcio, sa adattarsi al calcio moderno che gioca 4-2-3-1 ma sa mettersi anche a 5 in fase difensiva. Ha la qualità che si diceva prima, di ripartenza d ribaltare l’azione, una squadra che è stata in difficoltà in un paio di partite ma poi le partite le ha sempre giocate e arrivando in fondo e creando difficoltà. Bisognerà giocare una partita seria e per avere una classifica ancora migliore. In rosa abbiamo tanti giocatori di livello, sono tutti buoni: ci sarà da far crescere tanti giovani e domani Ekhator giocherà domani, per cercare quelle soluzioni di cui parlavo prima. Dobbiamo giocare diverse competizioni quindi tra voli, nazionali, famiglie ecc c’è da tenere conto e bisogna far fare delle rotazioni carichi di fiducia e di avere la coscienza di capire cosa ci giochiamo e la nostra situazione»

EKHATOR – «Io lo vedo come terminale offensiva, come prima punta fisica e attacca bene la profondità e che sa rendere la palla sporca in giocabile. E’ uno di quelli che rende la fase di possesso utile, magari in un momento critico. Baldini (uno degli amici che ho nel calcio) ne parla benissimo di lui. I giovani guardano sempre avanti e pretendono cose per andare avanti, è una qualità che hanno e lui la sta facendo vedere questa cosa. La maglia che si indossa, e non gli addosserei questa responsabilità, non è una qualsiasi.»

CAMBIASO – «Lui gioca, non voglio cercare spiegazioni. Lo giudico, lo guardo, lo valuto. Lui è una persona intelligente, sensibile, professionista serio. Dipende dal suo comportamento quello che sarà, lui lo sa e io ho totale fiducia, E’ quello che ci ha fatto vedere che conta anche»

YILDIZ – «Sta andando benissimo, proprio oggi che ha fatto un allenamento particolare e mi ha chiamato. Ormai siamo dentro a questo vuoto, non avere un giocatore di questo livello è un vuoto che siamo costretti a riempire. Alajbegovic, Boga e Kolo Muani è un bel modo ma lui è lui.»

OMONIA – «Hanno tanti giocatori forti, siamo 6-7 nello staff e abbiamo visto diverse partite. Da parte nostra non prenderemo sotto gamba questa partita, di certo non una partita di Europa League. Prendere punti qualsiasi sia la partita che giochiamo. Rispetto per voi, la vostra città.»

MOMENTO E FUTURO – «Noi abbiamo ancora da trovare quell’equilibrio di essere sciolti quando giochiamo. In alcune cose li vedo ancora pensierosi, con un po’ di timore e paura. Vedo delle cose mano a mano nascere, gli allenamenti stessi vengono meglio. Non siamo tranquilli di mettere la qualità sempre nelle partite, abbiamo due partite molto importanti.»