Aston Villa, Alejandro Garnacho è davvero un caso: Emery non lo convoca, l’obbligo di riscatto è a rischio. Cosa sta succedendo

A distanza di appena quattro mesi dal suo approdo all’Aston Villa, il futuro di Alejandro Garnacho appare già clamorosamente appeso a un filo. Quello che doveva essere uno dei colpi più intriganti dell’ultima sessione estiva di calciomercato in Premier League si sta infatti trasformando in un vero e proprio caso tecnico e contrattuale, destinato a infiammare le prossime settimane in vista della riapertura invernale delle trattative secondo Fabrizio Romano.

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La scelta di Unai Emery e il nodo dell’obbligo di riscatto legato alle presenze

A far scattare l’allarme attorno all’esterno offensivo argentino è stata l’ultima, significativa decisione presa dall’allenatore Unai Emery, che ha scelto di escludere Garnacho dall’elenco dei convocati. Una mossa che certifica come il calciatore non sia al momento centrale nelle gerarchie e nei piani tattici del tecnico spagnolo, facendo emergere dubbi concreti sulla prosecuzione della sua esperienza a Birmingham.

L’esclusione dal gruppo partita non ha infatti soltanto un peso tecnico, ma produce riflessi diretti anche sul fronte contrattuale:

Clausola legata alle presenze: l’accordo che ha portato Garnacho all’ Aston Villa prevede un obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di un determinato numero di presenze .

l’accordo che ha portato all’ prevede un . Rischio mancato scatto: qualora Emery dovesse continuare a tenerlo ai margini delle rotazioni e delle convocazioni, le condizioni necessarie per far scattare l’acquisizione a titolo definitivo potrebbero clamorosamente saltare.

Occhio al calciomercato di gennaio: i possibili scenari per Garnacho

Con un utilizzo ridotto al lumicino e una fiducia che sembra essersi già incrinata dopo soli quattro mesi, la finestra del calciomercato di gennaio diventa inevitabilmente uno snodo cruciale per il futuro dell’attaccante classe 2004. Se nelle prossime settimane non dovesse arrivare un’inversione di tendenza nelle scelte di Emery, le parti potrebbero sedersi attorno a un tavolo per valutare una risoluzione anticipata o una nuova sistemazione già a metà stagione, evitando così uno stallo dannoso tanto per l’Aston Villa quanto per il percorso di crescita di Garnacho.