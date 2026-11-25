Moviola PSG Roma, l’analisi degli episodi arbitrali della sfida valida per la 5ª giornata di Champions League 2026/2027, diretto da Glenn Nyberg

La sfida PSG Roma, valida per la quinta giornata della Champions League 2026/2027, presenta diversi episodi da analizzare dal punto di vista arbitrale. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Glenn Nyberg, chiamato a gestire una partita delicata e con due squadre top.

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Primo tempo: ammonizione corretta per Mancini su Ferran Torres

L’episodio più significativo della prima frazione arriva al 41′ ed è legato alla gestione dei cartellini. Gianluca Mancini trattiene Ferran Torres per impedirgli di superarlo in velocità. Il fallo tattico è evidente e il provvedimento disciplinare appare pienamente condivisibile: il cartellino giallo è corretto per fermare una potenziale ripartenza pericolosa.

Ripresa: il contatto tra Wesley e Hakimi e il caso Vitinha-Soulé

Nella seconda metà di gara l’attenzione si sposta sulle decisioni in area di rigore. Al 59′ Wesley interviene su Achraf Hakimi causando la caduta dell’avversario in area. L’arbitro assegna il calcio di rigore ed estrae il cartellino giallo per il brasiliano; resta però il dubbio sulla localizzazione del contatto, con l’impressione che la trattenuta possa essere iniziata appena fuori dalla linea dell’area.

L’episodio più articolato arriva invece al 77′ con il rigore fischiato ai giallorossi. Vitinha respinge in area piccola il tiro di Matías Soulé. Il gioco prosegue per diversi minuti prima che il VAR richiami il direttore di gara al monitor per valutare l’episodio, portando alla concessione del penalty senza particolari dubbi sul provvedimento finale.