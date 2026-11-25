Inter, parla il Presidente Beppe Marotta: «Stasera dobbiamo tentare di vincere a tutti i costi. Varela? Giocatore che non piace solo all’Inter». Le sue dichiarazioni

Nel corso della prepartita di Inter Stoccarda, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato della sfida del quinto turno della League Phase di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport.

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PAROLE – «Non si finisce mai di imparare, bisogna sempre fare esperienza»

INTER- STOCCARDA – «Stasera dobbiamo tentare di vincere a tutti i costi. Come vedete questo nuovo format porta a posizioni imprevedibili. Importante fare risultato»

RINNOVI – «Abbiamo a che fare con dei professionisti, uomini legati a questi colori. Tutti hanno voglia di proseguire con noi e ci sono tutti i presupposti. Affronteremo con calma, in tutte le squadre ci sono questi discorsi»

SE HA DETTO QUALCOSA AD APPIANO – «Sono presente quasi tutti i giorni. Io sono con i ragazzi, vicino, ma c’è rispetto dei ruoli. Presenza silenziosa e importante, la società è sempre con loro. Li ho salutati come sempre, il lavoro principale l’ha svolto l’allenatore»

VARELA – «Giocatore che non piace solo all’Inter, ma a tante squadre. Vista la vicinanza, normale che i miei direttori sportivi vadano a vederlo. Sorpresa importante per la nostra Serie A»